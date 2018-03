Storkonflikt får ildelugtende konsekvenser: »Affaldet vil hobe sig op«

Hvis det kommer til den varslede storkonflikt, så kan det få potentielt ildelugtende konsekvenser for borgere i 19 kommuner i hovedstadsområdet.

Borgere og institutioner i kommunerne kan ikke få håndteret affald i perioden, mens en storkonflikt står på.

Og så kan skraldebunkerner risikere at hobe sig op.

Årsagen til dette er, at Danmarks største forbrændingsanlæg, Vestforbrænding i Glostrup, bliver ramt af strejke og blokade under en eventuel konflikt i forbindelse med Overenskomstsforhandlingerne 2018, og derfor ikke kan tage imod affald fra de 19 kommuner, der ejer det store anlæg.

Det er 3F, Dansk Metal og Maskinmesterforeningen, der har varslet strejke og blokade mod Vestforbrænding.

Brøndby Kommune har somt den første af de 19 ejerkommuner udsendt information til borgerne om, hvordan de skal håndtere en eventuelt affaldsblokade.

Her er beskeden til borgerne klar: I vil ikke kunne få hentet jeres affald, så I er nødt til at holde på det.

»Brøndby Kommune kan ikke hente affald hos borgerne i Brøndby under konflikten, da Vestforbrænding ikke modtager affald under konfliktperioden. Du kan derfor få hentet affald, når konflikten er slut,« skriver kommunen i en besked.

Et lignende billede tegner sig hos de kommuner, TV 2 Lorry har været kontakt med. I Frederikssund, Ishøj og Albertslund kan borgerne heller ikke få hentet skrald ved storkonflikt.

»Det vil være konfliktramt affald, som må blive stående. Jeg vurderer, at der ikke vil være nogen til at aftage det her affald. Det er klart, at det er bekymrende. Hvis en konflikt bliver langvarig, så vil affaldet hobe sig op,« siger borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen fra Socialdemokratiet til TV 2 Lorry.

For at undgå affaldsstank opfordrer Brøndby Kommune borgerne til at lukke og tætne affaldsposerne ekstra godt i perioden.

Særligt skal borgerne være opmærksomme på, at organisk affald skal forsegles meget grundigt, så dyr - for eksempel rotter - ikke tiltrækkes skraldebunkerne.

Borgere vil dog fortsat kunne få hentet deres pap og haveaffald, da denne type affald ikke køres til Vestforbrænding.

Det er endnu uvist, om blokaden mod Vestforbrænding vil få indflydelse på den elektricitet og fjernvarme, som det store anlæg producerer til hovedstadsområdet.