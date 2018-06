Omstridt regel bremser byggeriet af nye og mindre boliger: »S holder københavnerne for nar«

Et år efter at forslaget om at fjerne 95-kvadratmeter-reglen blev stillet, gælder den stadig, selv om politikerne i Københavns Borgerrepræsentation i juni 2017 var enige om, at den er forældet og skal ud.

Det skriver Politiken mandag.

»Jeg er komplet uforstående over for, at beslutningen er udskudt«, siger folketingskandidat Danny K. Malkowski fra Liberal Alliance, som stod bag forslaget om at fjerne reglen i juni sidste år. Han placerer ansvaret hos overborgmester Frank Jensen (S):

»Socialdemokraterne holder københavnerne for nar, når man kæmper for flere små boliger og så samtidigt tvinger private bygherrer til at bygge meget større boliger, end der er brug for i København«.

Reglen betyder, at nye boliger i København skal være mindst 95 kvadratmeter i gennemsnit. Den blev indført i 1990’erne, mens der var mange ressourcesvage borgere i byen – for at tiltrække mere pengestærke familier, så de ikke i stedet flyttede til omegnskommunernes parcelhuskvarterer.

Men siden 2000 er antallet af boliger på under 70 kvadratmeter reduceret med 7,2 procent – svarende til næsten 11.000 små boliger. Primært fordi mange mindre boliger er blevet lagt sammen til større.

Flere eksperter er enige i, at reglen bør fjernes med det samme, for at det virkelig skal slå igennem på boligmarkedet, deriblandt boligøkonom og chefanalytiker fra Nykredit Mira Lie Nielsen:

»Det nye byggeri, vi ser i København, matcher ikke behovet fra de borgere, der er. Det kan vi se på efterspørgslen og priserne på små lejligheder, der stiger markant kraftigere end de store«.

Mira Lie Nielsen peger på, at udviklingen er anderledes i byer, der ikke har regler som 95-kvadratmeter-reglen.

Også landets transport- bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), har en holdning til den særlige københavnerregel:

»Jeg kan kun opfordre Københavns Kommune til at ændre deres regler for byggeri. Vi kan ikke ignorere, at flere og flere vil bo i hovedstadsområdet, og at der særligt er stor efterspørgsel på mindre lejligheder,« siger han i en skriftlig kommentar.

Overborgmester Frank Jensen (S) er optaget af Folkemødet og har bedt gruppeformand for Socialdemokratiet i Københavns Kommune Lars Weiss om at udtale sig i stedet.

Lars Weiss bestrider ikke, at der er stort behov for små boliger, men han peger på, at diskussionen om 95-kvadratmeter-reglen venter på en større analyse af boligbehovene i København, og at man i 2015 undtog 25 procent af de nye boliger for reglen, hvilket også blev gjort gældende for allerede eksisterende lokalplaner for tre måneder siden.