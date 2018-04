OK18: Det skal du holde øje med i dag

Der er lagt op til en nervepirrende tirsdag formiddag, hvor overenskomstforhandlingerne går ind i sin afsluttende fase.

Er der ikke fundet en løsning på striden mellem parterne inden kl. 23.59 i aften, står Danmark over for en kommende storkonflikt.

Forhandlerne på det statslige, kommunale og regionale område mødes igen kl. 10 til forhandlinger i Forligsinstitutionen i håbet om at nå frem til en aftale.

Forhandlingerne kan vare flere timer - i princippet helt frem til kort før midnat - før forligskvinde Mette Christensen skal varsle, om der kommer en konflikt eller ej.

Hvis forligskvinden varsler konflikt, vil strejken begynde 22. april, mens en lockout kan begynde fra 28. april.

Du kan se her, hvordan en storkonflikt vil påvirke dig.

Forligskvinden har dog også mulighed for at udskyde konflikten med op til yderligere 14 dage. Det kan hun gøre, hvis hun ser tegn på fremgang i forhandlingerne og vurderer, at en aftale er inden for rækkevidde med lidt ekstra forhandlingstid.

Overenskomstforhandlingerne har været intensive de seneste dage.

Fra søndag til mandag brugte kommunernes forhandlere 21 timer i streg i Forligsinstitutionen på at forhandle, inden forhandlere fra regionerne og staten senere mandag indfandt sig i »Forligsen«.

Da alle mandagens forhandlinger var afsluttet omkring kl. 21 var det med langt mere positive toner fra formand for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen, end tidligere på mandagen:

»Vi havde sådan lidt en frygt for, at når vi mødtes i morgen (tirsdag, red.), så var det for at drøfte, om vi skulle konstatere et sammenbrud eller drøfte, om vi skulle udskyde konflikten. Men så mødes vi faktisk i morgen for at forhandle. Det synes jeg, er rigtig positivt,« sagde Anders Bondo Christensen, der ud over at være formand for Forhandlingsfællesskabet også er lærernes formand, til Ritzau.

Også innovationsminister Sophie Løhde (V), der repræsenterer staten i forhandlingerne, var optimistisk:

»Jeg har ikke opgivet håbet om at lande en anftale,« bemærkede hun efterfølgende.