OK18-deadline er overskredet: Nu er et sidste tilbud på bordet

Efter uret har passeret midnat, er der stadig ikke kommet en afklaring på, hvordan overenskomstforhandlingerne lander i Forligsinstitutionen.

Forligsmanden mødes netop nu med parterne for at vurdere, hvor forhandlingerne står.

Ifølge TV 2 har de tre arbejdsgiverorganisationer givet lønmodtagerne et sidste tilbud på en lønforhøjelse på 8 pct. over tre år, hvilket er en forøgelse fra det oprindelige tilbud på 7,9 pct. Lønmodtagerne har tidligere forlangt 8,2 pct.

Derudover holder man ifølge TV 2 fast i lærernes arbejdsnorm, mens man vil skrive retten til betalt frokostpause ind i overenskomsten. Det vil dog kræve modydelser, lyder det.

Ifølge TV 2 har lønmodtagernes forhandlere sagt klart nej til tilbuddet. Dette er ikke bekræftet.

På Twitter har arbejdsgivernes forhandler på det kommunale område, Michael Ziegler, skrevet en opdatering med det berømte latinske udtryk for »Terningerne er kastet«.

Jacta est alea — Michael Ziegler (@Mich_Ziegler) April 17, 2018

En melding ventes inden for kort tid, efter forligsmand Mette Christensen sent tirsdag aften meddelte forligsparterne, at hun ikke vil »sætte uret i stå« og lade parterne forhandle til langt ud på natten.

Det erfarer Berlingske fra en kilde, der sidder med til forhandlingerne.

Forligsmanden er dog villig til at give parterne en »lille elastik«, hvis der kun mangler enkelte detaljer i at få en eventuel aftale på plads, lyder det.

Ifølge DR Nyheder præciserer Forligsinstitutionen, at man maksimalt vil lade forhandlingerne gå et par timer over tid.

Der skal således falde en aftale inden for kort tid, hvis en storkonflikt skal undgås.

Mette Christensen har dog formelt set også mulighed for at udsætte forhandlingerne med yderligere 14 dage, hvis hun fornemmer, at der er skub i forhandlingerne.

Læs også Danmark kan blive lammet: Sådan vil storkonflikten ramme dig

MERE FØLGER...