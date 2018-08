Ofre for voldtægt er blevet mere tilfredse med politiet

Politiet har tilsyneladende oppet sig, når det gælder håndteringen af ofre for voldtægt. Færre ofre end tidligere er utilfredse. Men ordensmagten kan stadig forbedre sig på flere punkter, viser en undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

En stribe ofre er blevet udspurgt både i 2016 og i 2017. Og andelen af ofre, der enten var meget utilfredse eller utilfredse, er fra det ene år til det andet faldet fra 30 til 15 procent.

Flere oplever, at betjentene tager dem alvorligt og tror på deres forklaring om seksuelle overgreb.

I rapporten understreges det flere steder, at materialet er forholdsvist spinkelt. Men indtrykket af positive takter hos politiet deles af ansatte på fire af de fem centre for voldtægtsofre.

"De trælse historier er blevet færre", fortæller en medarbejder på et af centrene til rapporten.

Den fokuserer på ofrenes første møde med politiet. Efter hård kritik fra flere organisationer kom der i efteråret 2016 klarere regler for, hvordan politiet skal optræde.

Det forekommer sandsynligt, hedder det i rapporten, at politiet med tiden i højere grad har fået indarbejdet de nye krav i det praktiske arbejde. Men "der er fortsat rum for bedringer", hedder det.

Ofrene har fået en stribe spørgsmål. For eksempel om de fik tildelt en kontaktperson hos politiet. Om de blev vejledt om mulighed for at kontakte en offerrådgivning, Om de fik besked om, hvad de kunne forvente i det videre forløb. Og om de følte sig respekteret under den første samtale med politiet.

I øvrigt viser det sig, at cirka hvert tredje offer ikke var i tvivl om, at de ville anmelde forbrydelsen. Andre var fortumlede, følte sig flove eller var bange for at blive mistænkeliggjort.

Nogle ofre havde mest lyst til at lægge hændelsen bag sig. "I starten ville jeg bare lade, som om det ikke var sket og glemme det", skriver et offer.

Sidste år behandlede politiet i alt 957 anmeldelser af voldtægt af personer over 12 år.

/ritzau/