Offentligt vandingsforbud indført i tørkeplagede København

Sommerens tørke har nu nået et punkt, hvor vandbeholdningen er så presset, at parker, boldbaner, golfbaner og andre offentlige arealer ikke længere må vandes.

Mandag udsendte Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor, en besked til deres kommuner, hvor de indfører forbud mod at vande offentlige arealer.

Det skriver TV 2 Lorry.

- Vi opfordrer almindelige forbrugere og private forbrugere til at vise ekstra omtanke og spare ekstra på vandet, mens vi indfører vandingsforbud på alle offentlige arealer, siger Astrid Skotte, pressechef i Hofor og uddyber:

- Det skyldes, at vi forbruger 15-20 procent mere, end vi plejer. Vores vandværker kører på højtryk, og kan sådan set godt klare presset lige nu. Men hvis et vandværk skulle bryde ned, så står vi med et problem.

- Så restriktionen indfører vi for at være sikre på, at vi har vand nok, siger Astrid Skotte.

Hofors vandingsforbud på offentlige arealer omfatter ejerkommunerne København, Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk.

I løbet af de 14 år, hvor Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har beregnet tørkeindekset, har der aldrig været så mange tørkedage i løbet af et sommerhalvår som i år.

- De sidste otte dage har tørkeindekset på landsplan ligger på et rent 10-tal, der er den højest opnåelige tørkeindeks-værdi. Sammenligner vi med de tidligere år, så overgår tørken i år dem alle, og det kan gå hen og blive endnu mere markant, siger klimatolog Mikael Scharling fra DMI i en pressemeddelelse.

Pressechefen i Hofor kan heller ikke erindre, at forsyningsselskabet på noget tidspunkt før har set sig nødsaget til at udsende lignende påbud.

Hun fortæller, at man med dette påbud kan undgå, at et decideret vandingsforbud for alle i forsyningsområdet kan undgås:

- Vi håber ikke, at yderligere skridt bliver nødvendigt. Det er vores håb, at kombinationen af ferieperioden sammen med denne opbremsning fører til, at et vandingsforbud på det private ikke bliver nødvendigt, siger Astrid Skotte.

Hofor understreger samtidig, at de opfordrer borgere til at lade være med at vande haven, selvom der endnu ikke er indført vandingsforbud for private forbrugere.

Og hvis man absolut skal vande pelargonier og lignende, så skal man gøre det på bestemte tidspunkter af dagen.

- Midt på dagen skal man helst undgå at vande. Men hvis man absolut skal vande sin have, så gør det tidlig morgen eller sen aften. Ellers fordamper det, inden det når ned til rødderne. Sprinkleranlæg er også helt ubrugelige, fordi meget af vandet fordamper, inden det rammer jorden, mens resten ikke når at trænge ned til rødderne, siger Astrid Skotte.

På Frederiksberg har Frederiksberg Forsyning udstedt et generelt vandingsforbud - også for private, mens det samme er tilfældet i dele af Halsnæs Kommune.