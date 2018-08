Nyt studie: Derfor varer flyrejser længere end for ti år siden

Det tager længere tid at flyve til destinationer som New York og Tokyo, end det gjorde for ti år siden.

Det skyldes hverken, at koncentrationen af CO 2 i atmosfæren øger luftmodstanden, eller at kontinenterne er drevet endnu længere fra hinanden. I stedet viser et studie af britiske Which?, der er en uafhængig forbrugerorganisation, at flyselskaberne har forlænget den forventede rejsetid.

På 76 af de 125 ruter, som Which? undersøgte, var den forventede rejsetid længere nu end i 2008. Flyselskaber som British Airways, Ryanair, Easyjet og Virgin havde alle længere forventet rejsetid på de fleste ruter. For eksempel varer Easyjets tur fra London til Berlin nu 19 minutter længere end tidligere.

Det fremstår især pudsigt i en tid, hvor vi er vænnet til, at teknologien gør alt hurtigere og mere effektivt, men ifølge professor i lufttransport ved Cranfield University Keith Mason er det normalt, at flyselskaber justerer flytiderne for at give sig selv mere manøvrerum.

»Problemet for flyselskaberne er, at den mindste forsinkelse påvirker andre afgange,« siger han ifølge Which?.

Det kan undgås ved at give sig selv lidt ekstra tid, hvilket også får flyselskaberne til at fremstå mere punktlige. Sidste år høstede Hong Kong Airlines for eksempel hæder og ære ved at være verdens mest præcise flyselskab med 95 procent flyvninger til tiden.

Det viste sig dog senere, at succesen bundede i, at de havde øget den forventede flyvetid for flere ruter.

Længere ventetid ved gate og i fly

På trods af den øgede forventede rejsetid viser en anden undersøgelse af flyankomster i 2016, at hvert fjerde fly er forsinket.

Her var nordiske Icelandair og Norwegian i bund med over 40 procent forsinkede fly, mens SAS lå solidt i midterfeltet med 75 procent ture, der lander til tiden. Ifølge andre tal har SAS været endnu mere punktlig de senere år.

Flyselskaberne peger på mere trafik og øgede sikkerhedskrav som et par af årsagerne til den forlængede tid, mens flere af lavprisflyselskaberne simpelthen flyver langsommere for at spare på brændstoffet og dermed kunne reducere prisen yderligere.

Rory Boland fra Which? fortæller dog til avisen The Guardian, at der kan være andre årsager.

»Flyselskaberne er hurtige til at sige, at de udvider rejsetiden for at være mere punktlige. Men det betyder nok nærmere, at passagererne skal vente længere ved gaten og i selve flyet, og så kan det jo også reducere passagerernes krav på kompensation for forsinkelser,« siger han.

I de senere år er der kommet en række tjenester, der gør det nemmere for passagerer, hvis fly er forsinkede, at kræve den kompensation, som de ifølge EU har ret til, hvis deres fly er forsinket med mere end tre timer.