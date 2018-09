Nye undersøgelser i Emilie Meng-sagen: Sø skal gennemsøges på ny

Den sø, hvor liget af den 17-årige Emilie Meng for halvandet år siden blev fundet, skal nu undersøges igen. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Selv om findestedet tidligere er blevet grundigt undersøgt, har den ekstraordinære varme sommer givet politiet mulighed for yderligere undersøgelser, da søen nu er delvist udtørret,« oplyser politiet.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ønsker ikke at komme med detaljer om, hvordan man griber undersøgelserne an, og hvad man håber at få ud af dem.

Politiet gennemfører nye undersøgelser ved den sø i Borup hvor 17-årige Emilie Meng blev fundet dræbt juleaftensdag 2016.

Adspurgt om, hvorvidt de nye undersøgelser er et initiativ, som den gruppe af topefterforskere, som for nyligt blev sammensat for at gennemtravle sagen, har igangsat, siger politiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver:

»Jeg kan oplyse, at det er et initiativ, der kommer fra os, og jeg har ikke yderligere kommentarer,« siger politiinspektøren til Berlingske.

Området omkring søen vil derfor være afspærret, mens politiet sammen med eksperter fra forsvaret på ny undersøger området i denne uge.

Emilie Meng forsvandt sporløst efter en bytur 10. juli 2016. Hun blev sidst set, da hun omkring klokken fire om morgenen forlod Korsør Station til fods.

Godt et halvt år efter, 24. december 2016, blev hendes lig fundet i søen ved Regnemark Bakker ved Borup godt 60 km fra Korsør. Gerningsmanden er fortsat på fri fod.

Et vidne har siden fortalt, at hun om morgenen 10. juli så en mand bære rundt på noget tungt tæt ved søen.

Siden Emilie Meng forsvandt, har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi haft en massiv efterforskning i gang for at opklare det, der i mellemtiden har udviklet sig til en af de mest omtalte danske drabssager.

I sidste uge blev det offentligt kendt, at politiet har sammensat en gruppe »meget erfarne efterforskere, efterforskningsledere og analytikere«, som skal gennemgå det omfattende materiale i sagen. Ifølge DR deltager efterforskere fra drabsafdelingen i Københavns Politi og politifolk fra andre politikredse samt fra Rigspolitiet i efterforskningsgruppen.