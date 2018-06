Nye konkursregler ved rejser: Det betyder det for dig

København. Vi kender alle frygten, inden vi skal afsted på drømmerejsen: Nu skal jeg ikke blive syg, nu skal jeg ikke komme til skade, og nu skal rejsen ikke blive aflyst, fordi selskabet går konkurs.

Mens det ikke er nemt at være herre over de to første ting, bliver der nu mere sikkerhed ved det sidste punkt.

Søndag den 1. juli træder en række nye regler i kraft, som fremover sikrer os, der køber et sammensat rejsearrangement til sommer, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Den digitale udvikling har givet rejselystne danskere bedre muligheder for selv at sammensætte deres rejse, og mange danskere køber netop deres rejse på nettet, siger souschef Susanne Aamann i pressemeddelelsen.

- De nye regler sikrer, at forbrugere, der har købt et sammensat rejsearrangement, fremover er beskyttede, hvis rejseudbyderen går konkurs.

I korte træk betyder en sammensat rejse, at du eksempelvis køber flybilletterne gennem én udbyder, som også tilbyder dig et hotelværelse eller leje af en bil gennem andre udbydere.

Det kræves bare, at du har købt mindst to forskellige typer af rejseydelser, som indgår i samme ferie.

Tidligere har der ikke været noget sikkerhedsnet, hvis flyselskabet eksempelvis gik konkurs, men det kan der altså være fra den 1. juli.

Og det kommer os som forbrugere til gode, lyder det fra Lars Arent, der er leder hos Forbruger Europas danske afdeling.

- De nye regler betyder, at uanset om du køber den klassiske pakkerejse, eller du selv har været inde og lave en rejse ved at købe forskellige ydelser via en side, så bliver du nu dækket i tilfælde af konkurs, siger han.

De nye regler er lavet i erkendelse af, at vores måder at købe rejser på har ændret sig. Flere vælger nemlig at være deres egen rejseleder.

- Måden, vi rejser på, har ændret sig med den digitale udvikling. Tiden, hvor vi bare tastede vores adresse ind og lod store rejseselskaber klare resten, er som sådan forbi, siger Lars Arent.

De nye regler følger et nyt EU-direktiv, og det betyder, at reglerne også gælder ved køb på udenlandske sider, fortæller Lars Arent.

Det er til gengæld vigtigt at pointere, at de nye regler kun gælder situationer, hvor du køber eksempelvis fly, hotel og billeje via én udbyder.

Det kan nemlig ikke betegnes som en sammensat rejse, hvis du køber to rejseydelser uafhængigt af hinanden, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Fakta: Hvad er din ret, hvis rejseudbyderen går konkurs?

- Pakkerejser: Har du købt en pakkerejse gennem en rejseudbyder, så er du dækket af Rejsegarantifonden i tilfælde af konkurs. Rejseudbyderen er samtidig ansvarlig for alle dele af pakken.

- Sammensatte rejser: Har du købt mindst to forskellige typer rejseydelser, som indgår i samme rejse, er du dækket af Rejsegarantifonden ved en konkurs. Hver enkelt leverandør er dog stadig ansvarlig for at levere hver sin del af rejsen.

- Rejsegarantifonden hjælper også med hjemtransport, hvis dit flyselskab går konkurs, mens du er på ferien. Det kræver dog, at din hjemrejse går til en dansk lufthavn.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

/ritzau fokus/