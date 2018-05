Nye EU-regler kan sende flere danske biler til omsyn

Fremover skal synshallen tjekke, om den forlygtepære, der er sprunget på din bil, er blevet skiftet.

Før i tiden kunne man få sin bil godkendt betinget uden at skulle tilbage i synshallen, men nu skal bilen altså til omsyn på grund af nye EU-regler for periodisk syn, der træder i kraft 20. maj.

De nye regler kan betyde øget besvær og udgifter for de danske bilejere, vurderer juridisk konsulent i interesseorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) Dennis Lange.

»I en række af de tilfælde, hvor man før i tiden kunne "slippe" med en betinget godkendelse, vil man nu skulle tilbage til et omsyn. Det betyder ekstra tidsforbrug, og omsynet vil også koste penge,« siger han.

Hos FDM vurderer man, at de nye regler vil betyde, at en tredjedel flere biler skal tilbage i synshallen, for at få tjekket om fejl eller mangler er blevet udbedret.

FDM vil informere sine medlemmer om de nye regler, og hvordan man kan forberede sin bil på syn.

»Men i første omgang er det Færdselsstyrelsen, som skal komme helt på plads med, hvordan de nye regler i enhver henseende skal fortolkes,« siger Dennis Lange.

Ud over manglende forlygtepære har man med de nuværende regler også kunne få en betinget godkendelse, hvis mønsterdybden på dækkene er for lav, eller hvis hornet ikke virker.

Men det skal altså fremover tjekkes ved omsyn.

/ritzau/