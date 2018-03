Ny vennetjeneste politianmeldt: Tidligere afdelingschef i Rigspolitiet hjalp DR-boss

Nu viser det sig, at den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen også hjalp sin tætte ven og chefkollega fra DR Peter Andersen med et konsulentjob kort efter, at han forlod DR - iøvrigt med et gyldent håndtryk på 1,2 millioner kroner i februar 2012.

Det kan BT i dag afsløre på baggrund af den rapport fra revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (Pwc), som Rigspolitiet offentliggjorde fredag den 16. marts, og som slår fast, at den tidligere afdelingschef havde en tæt venskabelig relation med en ekstern it-konsulent, som fik opgaver for 407.000 kroner for tre måneders arbejde.

Artiklen fortsætter under billedet.

Koncernstyringsdirektør hos Rigspolitiet Thomas Østrup Møller.

Rigspolitiet tager sagen alvorligt:

»Der er med pwc’s rapport fremkommet nye oplysninger. Disse er overgivet til Københavns Politi,« siger økonomidirektør i Rigspolitiet Thomas Østrup.

Læs også Rigspolitiet aner ikke, hvad konsulent lavede for tre millioner kroner

Selvom Peter Andersen ikke er nævnt med navn, har BT kontrakter og fakturaer, som viser, at han er identisk med rapportens ‘eksterne it-konsulent’. Peter Andersen og Bettina Jensen kender hinanden fra chefgangene i DR, hvor han var direktør for Teknologi og Medieservice, mens hun var indkøbsdirektør frem til 2011.

Revisionsrapporten fra Pwc kom i sidste uge, efter at BT siden juni 2016 har beskrevet, hvordan Bettina Jensen gav de tre konsulenter Mariann Færø, Christine Thorsen og Christian Behrens opgaver for 43,3 millioner kroner, uden at opgaverne kom i de lovpligtige udbud.

Desuden blev en del af honorarerne til konsulenterne udbetalt på trods af, at der ikke var underskrevet kontrakter, ligesom aftaler uden budgetrammer var årsag til, at honorarerne eksploderede. Fredag meddelte Rigspolitiet, at Bettina Jensen var blevet anmeldt til Københavns Politi på grund af hendes tætte relationer til konsulenterne og overfakturering i forbindelse med nogle konsulenttimer.

De tre konsulenter kender Bettina Jensen fra sin tid som indkøbschef i DR, og det samme er altså tilfældet med Peter Andersen.

Pwc har i deres gennemgang af emails fundet korrespondance mellem de to, hvor de aftaler private middage og deler private billeder fra ferier.

På den baggrund konkluderer Pwc, at der er identificeret ‘en tæt venskabelig relation af privatlignende karakter’.

Samtidig afslører uddrag af en mailkorrespondance, at Bettina Jensen allerede i marts 2012 personligt involverer sig i, at Peter Andersen får konsulentarbejde i Rigspolitiet ved blandt andet at lave et kontraktudkast.

Læs også Topchef i Rigspolitiet afviser tiltale om korruption

Pwc skriver i rapporten, at ‘vi har endvidere identificeret, at Bettina Jensen er involveret i udarbejdelsen af den eksterne it-konsulents kontrakt (Peter Andersen, red.)’

Dette sker på trods af, at de it-ydelser, Peter Andersen skulle levere, slet lå ikke lå inden for Bettina Jensens ansvarsområde som chef for Koncernservice. It har egen afdeling i Rigspolitiet ved navn Koncern IT.

Pwc refererer en mailkorrespondance fra 2012, hvor Peter Andersen skriver:

‘Hvis det er noget mere konkret i forhold til den potentielle opgave for Rigspolitiet - så lad os vende det der, har ikke hørt yderligere fra [medarbejder i Rigspolitiet].

Efterfølgende svarer Bettina Jensen:

‘Jeg har har talt med [medarbejder i Rigspolitiet]. Han spurgte om jeg kunne hjælpe med en konsulentaftale-skabelon, som han vil give dig på mandag, når du kommer hjem. Så jeg sidder pt. og laver oplægget, så du kan godt begynde at tænke over at få lavet dit firma og et CVR-nummer,’ skriver Bettina Jensen, hvorefter hun laver et udkast til en timeløn, der er streget over i dokumentet.

Hun afslutter med ordene:

‘Han (medarbejderen i Rigspolitiet, red.) har ikke overblik over, hvad han tænker at give dig (af arbejde, red.). Så du hører fra [medarbejder i Rigspolitiet] på mandag.’

Den 26. marts 2012 får Peter Andersen sin første kontrakt med Rigspolitiet, som sikrer ham 267.563 kroner for arbejde i maj og juni 2012 for Koncern IT.

Måneden efter sender Peter Andersen endnu en regning på 139.000 kroner, uden at der skrives kontrakt. I hvert fald har Rigspolitiet i forbindelse med en tidligere aktindsigt til BT i 2016 ikke kunne finde en kontrakt på det sidstnævnte beløb.

BT har talt med Peter Andersen, der siger, at han ikke har nogle kommentarer til sagen. DR har over for BT bekræftet, at Peter Andersen fik ni måneders løn med, da han stoppede i DR svarende til 1.208.775 kroner. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Bettina Jensen.