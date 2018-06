Ny Tibetkommission kan få hænderne fulde: Kineserne har været på besøg over 100 gange siden '95

Det tog to år for den forrige Tibetkommission at undersøge tre officielle kinesiske besøg i Danmark. Nu lægger Justitsministeriet op til at lade den nye Tibetkommission undersøge samtlige officielle kinesiske besøg siden 1995.