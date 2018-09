Ny konflikt brudt ud i bandemiljøet i København: »Et spørgsmål om tid, før de rammer en tilfældig«

De gør det samme alle sammen. Kigger med en blanding af mistro og opgivenhed, når de får øje på den rødhvide afspærringstape og de blå blink fra biltage og lyskegler på jorden, der fortæller, at politiet er massivt til stede.

»Åh nej, ikke igen,« udbryder en ung mand, da han kommer hen til gruppen af lokale beboere, der er stimlet sammen på Haraldsgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København og får bekræftet, at det var lyden fra skud, han netop har hørt.

Dermed sætter han ord på den følelse, som mange af de lokale i området, som Berlingske taler med denne aften, har.

Sidste års bandekrig mellem Loyal to Familia og Brothas - der førte til 35 skyderier på åben gade, heraf en stor del i og omkring Nørrebro – har sat sit tydelige præg. Det samme har drabet på den 16-årige Servet Abdija, der blev likvideret foran sin opgang lige rundt om hjørnet, fra hvor vi står nu.

Det er kommet som lyn fra en klar himmel Torben Svarrer, politiinspektør hos Københavns Politi

Og med flere skyderier i København de seneste dage er beboernes bekymring med et nærværende på ny.

Det blev understreget, da Københavns Politi torsdag meddelte, at der ifølge politiet er opstået en ny bandekonflikt – denne gang internt i en bande - i hovedstaden.

»Vi har set uoverensstemmelser inden for en gruppe. De har tidligere været venner, men lige pludselig er der opstået en intern uro, som har gjort, at der nu er en form for konflikt mellem to fraktioner inden for den – i princippet – samme bande,« siger politiinspektør Torben Svarrer.

Ifølge Berlingskes oplysninger er der tale om grupperingen kendt som Brothas, der traditionelt har haft base i Mjølnerparken ikke langt fra onsdagens gerningssted.

Brothas er – ifølge Berlingskes oplysninger – splittet i to fraktioner, hvor den ene er gået sammen med lokale kriminelle i Greve/Hundige og har etableret sig der, mens den anden har trukket tråde til Københavns Nordvestkvarter.

Det er uvist, hvor store fraktionerne er, og hvad deres uenighed bunder i. Men for politiet står det klart, at det er en heftig konflikt, der er eskaleret hurtigt.

»Vi tager den nye konflikt meget alvorligt og har derfor nu skruet op for indsatsen. Vi vil ikke acceptere, at der bliver skudt i det offentlige rum, og vi sætter massivt ind for at fange de ansvarlige. Borgerne skal føle sig trygge og vide, at vi sætter hårdt ind over for bandernes kriminelle adfærd,« siger politidirektør Anne Tønnes.

»Det er kommet som lyn fra en klar himmel. Det begyndte fredag aften, og derfra har det bare taget fart, så derfor har vi været nødt til at reagere lynhurtigt. Så er det, vi sadler om i vores bandeindsats, så vi er langt mere massivt til stede for at få det her uvæsen stoppet,« siger Torben Svarrer.

Fredag blev der skudt i Heimdalsgade på Nørrebro, lørdag blev der registreret et skyderi i Ishøj, søndag blev en person, der er tæt relateret til en bandeveteran ifølge Ekstra Bladet tæsket i en baggård på Nørrebrogade, og tirsdag var der skyderier i både Herlev og ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Ved det seneste skyderi onsdag var en politipatrulje til stede i området, da der blev affyret skud fra en bil mod en gruppe unge på gaden. Betjentene fulgte efter bilen og affyrede flere skud, og sagen er derfor overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Så vidt vides kom ingen til skade under skyderiet.

Men det beroliger ikke beboere på Nørrebro. Her har de færreste glemt, at det under de mange skudepisoder sidste år flere gange gik ud over tilfældige personer som eksempelvis den kvindelige cyklist, der for næsten præcis et år siden blev ramt af skud i baglåret.

»Frygten er jo, at man bliver ramt af en vildfaren kugle, som det skete sidste år. Hvis de skyder nok gange, er det jo et spørgsmål om tid, før de rammer en tilfældig,« siger Jan Malinowski, talsmand for borgerinitiativet »Vi ta'r gaderne tilbage«, som har arrangeret en demonstration på Haraldsgade torsdag for at markere beboernes modstand mod bandevolden.

»Og så hjælper det at snakke episoderne igennem og berolige hinanden. Folk har brug for at høre, at naboerne er lige så nervøse, som man selv er,« siger han.

Skudhuller i en af bilerne i krydset ved Haraldsgade og Ragnhilgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro.

Ifølge sociolog og forfatter Aydin Soei, der i en årrække har beskæftiget sig med bandemiljøet på og omkring Nørrebro, har konfliktniveauet længe været højt på Ydre Nørrebro.

»Bandemiljøet omkring Mjølnerparken har - siden 2012 vil jeg vurdere - været kendetegnet ved et ekstremt højt spændingsniveau og mange konflikter,« siger han og henviser bl.a. til, at der også tidligere har været flere kriminelle grupperinger med base i Mjølnerparken, men at grupperne sidste år valgte at gå sammen mod »den ydre fjende« Loyal To Familia, der forsøger at hverve lokale i området.

»Og når de ikke længere har en ydre fjende, så krakelerer det hele og ender i interne konflikter,« siger Aydin Soei, der roser politiet for hurtigt at agere ved at oprette en visitationszone i området.

Ingen er endnu anholdt i sagerne.