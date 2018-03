Ny eller brugt bil: Få overblikket her

Vi har knap 2,5 millioner personbiler i Danmark, og for mange er bilen uundværlig som transportmiddel til og fra arbejde.

Når bilen skal erhverves, står mange i dilemmaet: Skal man købe en helt ny bil eller en brugt bil? Og hvor brugt må bilen være?

»Jo billigere bil, jo lavere er værditabet, men man har så også højere udgifter til service, vedligeholdelse og reparationer,« siger Karsten Meyland Lemche, der er testkører på FDM's blad, Motor.

Ældre biler har generelt en dårligere benzin- eller dieseløkonomi end nyere biler, hvilket også betyder, at man skal betale en højere ejerafgift.

Så hvor gammel må bilen være, for at det stadig er et godt køb?

»Hvis man køber en to-tre år gammel bil, så har afskrivningen været høj, og samtidig er den fornuftig, i forhold til at det er en relativt ny bil, så de omkostninger, der er til service, ejerafgift med videre, er stadig på et lavt niveau,« siger Jan Lang, der er kommunikationschef hos Bilbasen.dk.

Når bilen er mellem to og seks år gammel, har den ifølge Jan Lang sin storhedstid, for her er den såkaldte Total Cost of Ownership (TCO) meget stærk.

Kommer man ud over de seks år, kan man risikere at støde ind i høje udgifter til reparationer og generel vedligeholdelse.

Vender vi blikket mod en helt ny bil, er fordelene, at man køber den nyeste teknologi, en god brændstoføkonomi og ofte får en lav ejerafgift. Men værditabet er til gengæld meget højt de første mange år.

Andre fordele, man kan tage med sig, er, at renterne på et billån ofte er billigere på helt nye biler sammenlignet med brugte biler, siger Karsten Meyland Lemche.

Dertil kommer, at forsikringen også kan være billigere på grund af bilens udstyr.

»Nogle nye biler har automatisk nødbremsesystem, som giver en lavere risiko for uheld, hvilket har fået nogle forsikringsselskaber til at sætte præmien ned,« siger Karsten Meyland Lemche.

Han peger også på, at der i nye biler i dag er udstyr som adaptiv fartpilot, touchscreen og bakkamera, som man ofte ikke kan få i en fem år gammel bil.

Fakta: Få styr på dit bilbehov - Skal du pendle langt hver dag i din bil, så vil en ny eller ret ny bil, som ikke har kørt så langt, være en fordel. - Skal du ikke bruge din bil hver dag, kan du med fordel undersøge brugtmarkedet, så sælger har taget et stort værditab før dig. - Tænk også på, hvad dit behov er om to til fem år, og køb derefter. - Køber du brugt, så husk at lægge budgettet, så der er plads til uventede reparationer. - Tag sikkerheden med i overvejelserne. Lever bilen op til dine sikkerhedskrav? Kilde: FDM. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

