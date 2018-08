Ny bog: Fængslerne har gjort LTF stærkere

Det var på baggrund af netværk i fængslerne, at LTF i første omgang blev etableret og siden kunne rykke til Aarhus for at begynde den første bandekrig i Danmarks næststørste by, fremgår det i ny bog af sociologen Aydin Soei: »Der ligger et paradoks i, at dem, der vil det, aktivt og i stigende grad benytter fængslerne til at rekruttere muskelkraft til banderne og til at rykke op i geledderne.«