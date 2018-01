Nu vil minister have tjekket sandsugning i Øresund til bunds

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) dykker nu ned i sagen om en stærkt kritiseret sandsugning fra havbunden i Øresund.

Hvor ministeren hidtil har været afvisende og fastholdt, at der ikke skal være et forbud mod at suge sand op, vil han nu have undersøgt både de økonomiske konsekvenser ved at flytte indvindingen til land eller andre steder til havs. Desuden ønsker han mere viden om Øresunds naturværdier og råstofressourcer.

Konflikten handler om hensynet til miljøet på den ene side og på den anden et ønske om, at København skal udvikle sig. Det sidste kræver sand til byggebranchen.

»De stikker bare snablen ned og suger, og så står vi tilbage med de her meget dybe huller. De smadrer det unikke havmiljø, som det tager årtier at genskabe,« har en af kritikerne, Helsingørs borgmester, Benedikte Kjær (K) sagt til Berlingske. Også den svenske miljøminister, Karolina Skog, har kritiseret den danske sandsugning i Øresund.

Ifølge Esben Lunde Larsen er sandsugningen sket på en miljømæssig forsvarlig måde. Så hvorfor vil han nu se nærmere på sagen, når han hidtil har været imod et forbud mod sandsugning i Øresund?

»Der har været en fin debat i Folketinget i torsdags. Jeg er fortsat overbevist om, at der skal være mulighed for at indvinde råstoffer i Øresund. Hidtidige undersøgelser viser, at de miljømæssige konsekvenser er forholdsvist begrænsede, men debatten viser også, at der er behov for mere viden på området. Vi skal træffe vores valg på et oplyst faktuelt grundlag, og det vil jeg gerne bidrage til,« siger Esben Lunde Larsen.

Hvad vil du konkret gøre, og er der en løsning, som både kan tilgodese miljøet og ønsket om udvikling med Øresund som en kilde til råstoffer?

»Jeg vil tage initiativ til, at vi får kortlagt den eksisterende viden om Øresunds naturværdier og råstof­ressourcer. Samtidig vil jeg iværksætte undersøgelser af konsekvenserne for bestanden af marsvin samt virkningerne af de sugehuller, som sandsugning skaber,« siger han.

Esben Lunde Larsen vil også se på, om det er muligt at få mere faktuel viden om de økonomiske konsekvenser ved at flytte indvindingen til land eller andre steder til havs.

»Vi skal dog huske på, at det har miljømæssige konsekvenser at indvinde råstoffer længere væk til havs eller på land. Øget lastbiltransport af råstoffer på tværs af landet vil øge omkostningerne og miljøbelastningen ved transport,« siger han.

Øresundsakvariet har tidligere udtrykt bekymring. Marinebiolog og akvariechef, Jens Peder Jeppesen, sagde i december til Berlingske, »at marsvinene simpelthen er forsvundet fra det her område i stor stil.«

Marsvinet er den eneste hvalart, der yngler i danske farvande. Ifølge akvariechefen udgør området langs nordkysten et vigtigt habitat, hvor marsvinhunner om sommeren føder deres unger ved en sandbanke, der kaldes for Lappegrunden – der siden 2014 er blevet suget kraftigt på.

I de senere år er store mængder af sand blevet pumpet op af Øresund for at forvandle Nordhavn i København fra industriområde til boligkvarter, der skal rumme 350.000 kvadratmeter boliger og erhverv.