Nu skal københavnerne have direkte besked, når usunde partikler svæver i luften

Det er sikkert ikke alle, der tænker over luften, når man går en tur eller cykler rundt i København. Hovedstaden slår sig op som en grøn by omringet af vand og parker, men i virkeligheden dør 550 københavnere hvert år af luftforurening.

Derfor vil Københavns Kommune nu sørge for, at borgerne fremover kan bevæge sig rundt i byen uden at bekymre sig om at indånde sundhedsskadelige partikler.

SF har netop fået i hus, at der skal installeres kommunale målestationer, der skal måle luftforureningen rundtomkring i byen. Stationerne skal indsamle data, der blandt andet skal bruges til at sende advarsler direkte til københavnerne via en app, når luftforureningen overstiger EUs grænse for, hvornår det kan være skadeligt.

På den måde får man som borger muligheden for aktivt at omlægge sin rute, hvis der for eksempel skulle være en særlig risiko på ens cykeltur til eller fra arbejde.

Grund til at bekymre sig

Skadelige partikler i luften kan være årsag til sygdomme såsom hjerte-kar- og lungesygdomme, kræft og diabetes. Med Københavns størrelse og tætte trafik er der især grund til at bekymre sig som borger, da københavnerne er mere udsatte for luftforurening fra udstødning end gennemsnitsdanskeren, forklarer Steffen Loft, der er leder af Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

»Hvis man cykler den samme rute hver dag, hvor der er højere luftforurening, vil man ikke mærke noget fra den ene dag til den anden, men hvis man gør det over et helt liv, øger man risikoen for at dø tidligere. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilken vej man vælger at cykle hver dag,« siger han, men understreger, at det er bedre at cykle end f.eks. at køre bil, da man får gode sundhedsfordele af motionen, selv om der er forurenet. Samtidig bidrager man ikke selv til forurening og klimaforandringer.

I København er det særligt trafikken, der er årsag til de usunde partikler i luften. Derfor skal man ifølge Steffen Loft være særlig opmærksom, hvis man enten bor eller dagligt cykler en rute, hvor trafikken er ekstra tung, hvor der ofte er køkørsel eller mange lyskryds.

Værre, end man tror

Luftforureningen er et problem i hele hovedstadsområdet og især inde i København. Derfor håber man i Københavns Kommune, at man ved hjælp af målestationer på sigt kan få indrettet byen efter de områder, hvor luften er særlig slem, forklarer sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

»Luftforureningen i København er værre, end hvad man lige går og tror. København har samme problemer med luften, som man ser andre steder i verden også. Derfor er det bedste, vi kan gøre, at oplyse borgerne om, hvor luften er særlig slem,« siger hun.

Københavns Kommune har afsat 12,1 millioner kroner til at få installeret målestationer rundtomkring i byen.