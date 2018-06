Nu skal dit barn lære at bruge iPad og webkamera i vuggestuen: »Det er helt i hegnet«

Børne- og Socialminister Mai Mercado står bag en ny bekendtgørelse, der fastslår at vuggestue- og børnehavebørn skal lære om IT og digitale medier. Kritikerne kalder det iPadens indtog i vuggestuen og kritiserer ministeren for at begrænse fagligheden blandt pædagoger.