Nu må man snyde, når man spiller Matador

Når det røde hotel er rejst på Rådhuspladsen, og din bil lander på det lilla felt, betyder det ofte game over.

Feltet er Matador-spillets ubestridt dyreste, og derfor kan det være fristende lige at rykke din bil et felt for langt, når terningerne sender bilen ind på det legendariske felt 40.

Det er ganske enkelt lettere at vinde i Matador, hvis man snyder en lille smule. Og det er der mange, der gør.

En undersøgelse blandt Matador-spillere foretaget af spiludvikleren Hasbro, som står bag Matador, viser, at næsten halvdelen af spillerne prøver at snyde.

Frem for at hæve pegefingeren over for snyderne lancerer Hasbro nu et spil, hvor spillerne i stedet tilskyndes til at snyde.

»Vi har besluttet os for at imødekomme de mindre ærlige spillere, så de også kan være med til familiens spilaftener,« siger senior vice president i Hasbro Jonathan Berkowitz til det amerikanske nyhedsmedie Insider.

Matador blev opfundet af Elizabeth Magie Phillips i 1903. Det første spil var tænkt som et læringsværktøj og indeholdt to regelsæt, hvoraf det ene byggede på samarbejde og belønnede alle spillere, når der blev lavet penge.

Spillet blev dog først populært, da den arbejdsløse mand Charles Darrow solgte ideen til spillet i starten af 1930erne med de regler, vi alle kender i dag. Herefter blev spillet hurtigt en kæmpesucces og udkom på dansk allerede i 1936.

Mens Charles Darrow ifølge The New York Times blev mangemillionær, forsøgte Elizabeth Magie Phillips forgæves at overbevise omverdenen om, at det var hende, der havde opfundet spillet.

Og mon ikke Elizabeth Magie Phillips ville vende sig i graven, hvis hun læste de nye regler.

Nu belønnes spillere nemlig for at snyde. Hvis du eksempelvis slipper af sted med at tage leje for en grund, der ikke er din, får du både pengene og grunden. Og samtidig bliver det lettere at stjæle fra banken.

»For første gang i Matadors historie er det spilleren, der har turen, som styrer banken,« afslører Jonathan Berkowitz.

På den anden side kommer der også nogle konsekvente straffe til snydere.

Med til spillet følger således et sæt håndjern, og uærlige spillere risikerer altså at få deres lange fingre låst fast – i ordenes bogstaveligste forstand.