Nu kan du holde haste-bryllup i Hornbæk

Hvis man ønsker at blive kirkeligt viet uden at skulle arrangere den helt store - og ofte meget dyre - bryllupsfest, er der nu mulighed for det i Hornbæk Kirke i forbindelse med kulturnatten den 21. september.

»Vi fornemmer at der er et behov. Der er mange som gerne vil giftes i en kirke, men uden nødvendigvis at gøre et helt stort nummer ud af det,« siger Bodil Olesen, sognepræst i Hornbæk Kirke.

Ifølge de nuværende planer kommer hvert bryllup til at tage omkring 10 minutter. Men Bodil Olesen tør ikke gætte på, hvor mange der dukker op. Det er fuldstændig uden tilmelding, så alt kan ske.

»Det er jo første gang, vi laver det. Så selvom vi har fået mange henvendelser om det, ved vi reelt ikke, hvor mange vi skal forvente, der dukker op,« siger hun.

Forskellen på et rådhusbryllup og et drop-in-bryllup i Hornbæk Kirke er det åndelige aspekt.

»Folk vil have gud og de kirkelige ritualer med,« siger Bodil Olesen og tilføjer, at de ikke nødvendigvis af den grund ønsker et meget formelt arrangement.

Frygter ikke impulsbryllupper

Sognepræsten fortæller, at hun gennem tiden bl.a. har modtaget mange henvendelser fra folk, der ønskede en hurtig vielse i forbindelse med deres barns dåb i kirken. Hun frygter ikke, at muligheden for et drop-in-bryllup vil få nogle til impulsivt at love hinanden evig troskab.

»Jeg har aldrig oplevet, at nogen der kom i min kirke og ville giftes ikke har tænkt tingene igennem. Det har jeg altså ikke,« siger Bodil Olesen.

Selvom man ikke skal ringe og lave en aftale på forhånd, skal man ind på borger.dk og hente en prøvelsesattest for at dokumentere, at man ikke allerede er gift i forvejen.

»Man kan ikke bare komme og blive gift, for de skal som minimum have skaffet sig en prøvelsesattest. Vi overholder naturligvis landets love,« siger hun.

Hvis man kunne tænke sig muligheden for at sige ja til sin elskede i formelle rammer, men til et uformelt arrangement, kan man møde op i Hornbæk Kirke den 21. september mellem klokken 19 og 20.