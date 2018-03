Nu indleder anklager jagten på livstid til Peter Madsen

København. Københavns Byret indleder torsdag en af danmarkshistoriens mest omtalte og usædvanlige drabssager.

Helt ekstraordinært har journalister fra 12 lande meldt deres ankomst, når straffesagen mod ubådskaptajnen Peter Madsen går i gang.

Allerede nu står det klart, at den 47-årige raketentusiast vil blive dømt.

Madsen står nemlig ved, at han på en tur i den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus" parterede liget af den svenske journalist Kim Wall.

Omvendt nægter han anklagen om, at han slog den 30-årige kvinde ihjel. Han afviser også, at han inden Walls død mishandlede hende seksuelt.

Af den grund har retten afsat hele 12 dage til retssagen, hvor 37 vidner vil blive udspurgt.

Anklagemyndigheden har sat sig for at bevise, at det bestialske drab skete efter forudgående planlægning og forberedelse.

Ifølge anklagen medbragte Madsen således en sav, tilspidsede skruetrækkere, strips, stropper og andre remedier, inden han 10. august om aftenen sejlede ud på Øresund med sin gæst.

Netop dette forberedende element kan blive afgørende for, om specialanklager Jakob Buch-Jepsen i sidste ende får sin vilje.

Typisk straffes et enkelt drab ikke med fængsel på livstid, men i denne sag ser anklageren så mange skærpende omstændigheder, at der er nedlagt påstand om netop dette.

I løbet af Peter Madsens næsten syv måneder lange varetægtsfængsling har de kompromitterende oplysninger da også piblet frem.

Blandt andet har en tidligere sexpartner fortalt, at Madsen i dagene inden Kim Walls død fortalte, at han havde en plan om at dræbe i ubåden.

På en harddisk tilhørende Madsen har politiet desuden fundet videooptagelser af kvinder, der bliver tortureret og henrettet.

Hertil kommer, at den tiltaltes troværdighed efterhånden er ved at være slidt. Igen og igen har Madsen ændret forklaring. Dog insisterer han fortsat på, at Wall døde i en ulykke, muligvis som følge af kulilteforgiftning.

Endnu har han imidlertid ikke svaret på - i hvert fald ikke offentligt - hvorfor der i Walls underliv er konstateret hele 14 knivstik.

Hvis Københavns Byret ikke mener, at forbrydelsen kan straffes med livstid, vil anklagemyndigheden bede om forvaring på ubestemt tid.

Ifølge Retslægerådet er Madsen nemlig så farlig, at det efter alt at dømme vil være uforsvarligt at sætte en slutdato på den tiltaltes indespærring.

I princippet kan både livstids- og forvaringsdømte risikere at tilbringe resten af livet bag tremmer. I dag har flere livstidsdømte således afsonet mere end 30 års fængsel. Langt de fleste er dog på fri fod i løbet af 14-16 år.

