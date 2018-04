Nu genoptages overenskomstforhandlingerne: »Enten kommer vi samlet i hus, eller også ender det i konflikt«

Efter en kort påskepause er arbejdsmarkedsparterne igen trukket i arbejdstøjet for at nå frem til en overenskomstaftale i Forligsinstitutionen.

Mandag er det de kommunalt ansattes løn, som er på dagsordenen.

Men selv om et endeligt forlig ikke ligger lige rundt om hjørnet, nærmer parterne sig, lyder det fra topforhandler Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og formand for Løn- og Personaleudvalget i kommunernes forening, KL.

»Jeg har en forhåbning om, at vi kan komme et stort skridt videre i dag, for jeg synes da, at afstandene er blevet noget mindre, end da vi startede.«

»Når man begynder at regne på deres og vores bud, så ender det med at være meget små forskelle, der er tale om, så det bør kunne lade sig gøre,« siger Michael Ziegler.

Læs også Fagforeningsledere: Under krisen holdt vi igen – nu må virksomhederne dele ud af deres store overskud

Forhandlingerne om nye overenskomster skulle egentlig have været helt på plads inden 1. april, men brød sammen i slutningen af februar.

Fagforeningerne har varslet strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med varsel om lockout.

Forligsmand Mette Christensen besluttede onsdag at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i to uger.

Foran Forligsinstitutionen i det centrale København er mange mandag formiddag mødt frem med bannere, slagsange og klapsalver.

»Hør nu efter, hvad vi siger: Vores arbejde er meget mere værd,« lyder omkvædet i en af slagsangene.

Ikke så overraskende er fagforeningen FOA's formand, Dennis Kristensen, enig i det omkvæd. Han understreger, at samtlige lønmodtagere skal honoreres i form af bedre vilkår og ikke kun hans egne medlemmer.

»Sådan spiller klaveret ikke. Enten kommer vi samlet i hus, eller også ender det i konflikt,« siger han.

OVERBLIK: Her er knasterne i overenskomstforhandlingerne

Lærernes arbejdstid, betalt frokostpause og løngab for offentligt ansatte gør forhandlinger svære. Arbejdsmarkedsparterne mødes mandag igen hos forligsmanden for at forsøge at nærme sig en overenskomstaftale. Der skal forhandles nye aftaler på plads for 745.000 offentligt ansatte, hvis nuværende overenskomster udløber 1. april. Men forhandlingerne er brudt sammen for de ansatte i stat, kommuner og regioner. De ansattes fagforeninger har varslet strejke fra 4. april, mens arbejdsgiverne har svaret igen med en omfattende lockout fra 10. april. Onsdag aften i sidste uge valgte forligsmand Mette Christensen dog at udskyde begge dele med 14 dage. Parterne er pålagt tavshed i Forligsinstitutionen. Men især tre temaer gør det svært for forhandlerne at nå hinanden. Læs om knasterne her: Løn: * De offentligt ansatte kræver mærkbare lønstigninger, men det er på forhånd blevet afvist af arbejdsgiverne. * Parterne er uenige om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes i kølvandet på finanskrisen. * En reguleringsordning skal sikre, at de to gruppers løn skal stige i samme takt. Men arbejdsgiverne mener, at ansatte i kommuner, regioner og staten "skylder" for tidligere lønstigninger. Derfor kan de ikke gå med på lønmodtagernes krav om lønstigninger. * Innovationsminister Sophie Løhde (V) er ny topforhandler for arbejdsgiverne i staten og indledte forhandlingerne med at udtale, at lønudviklingen i den offentlige sektor er løbet foran udviklingen i den private sektor siden 2008. * Det førte til en kampagne på de sociale medier, hvor blandt andet sygeplejersker lagde deres lønsedler frem. Frokostpause: * Spørgsmålet om frokostpausen kommer efter en længere periode med dårligt samarbejdsklima mellem repræsentanter for lønmodtagere i staten og arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen. * Lønmodtagerne mener, at retten til betalt frokostpause er og skal være en del af overenskomsten. * Men i Moderniseringsstyrelsen mener man, at det blot har været et personalegode på arbejdspladserne, og at den lokale ledelse dermed kan beslutte at afskaffe den betalte frokostpause. Lærernes arbejdstid: * Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb. Det kom efter sammenbrudte forhandlinger og en længerevarende lockout i 2013. * Men forud for de aktuelle forhandlinger har organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner gjort det klart, at de bakker op om krav fra lærerne om en ny arbejdstidsaftale. * De ville ikke forhandle med arbejdsgiverne på deres områder, før der var udsigt til, at lærerne får en arbejdstidsaftale på plads. * Der er ikke præsenteret nogen arbejdstidsaftale endnu, men parterne genoptog forhandlingerne 22. januar. Efterfølgende brød forhandlingerne sammen, og parterne skal forsøge at nå hinanden i Forligsinstitutionen. Kilder: Faos/Københavns Universitet og Ritzau. Udvid faktaboks Skjul faktaboks