Nu er aftalen på plads. Her skal der bygges på Amager Fælled

Amager Fælled får sit byggeri, og det bliver på det såkaldte Campingareal, hvor der i dag er vandrehjem.

Det står klart efter et bredt politisk flertal bestående af syv partier - S, RV, SF, V, K, LA og DF - sent natten til fredag nåede til enighed om, hvilke af Københavns Kommunes byggefelter, der skal finansiere byens metrogæld på 1,9 mia. kr.

Foruden campingarealet har partierne besluttet at sælge en byggegrund ved Selinevej samt ved Bådhavnsgade ud mod Fiskerihavnen.

Beslutningen er truffet efter næsten et års tovtrækkeri frem og tilbage, og dermed er der sat et foreløbigt punktum i det, der er blevet kendt som Amager Fælled-sagen.

En sag der tog fart under kommunalvalgkampen i 2017, da københavnske borgere med facebookgruppen Amager Fælleds Venner i spidsen højlydt luftede deres utilfredshed med kommunens planer om at opføre det såkaldte Ørestad Fælled Kvarter på det stykke af fælleden, som vender ud mod Sundby Station og bliver kaldt Strandengen.

Siden smuldrede flertallet bag den oprindelige byggegrund, og Københavns Økonomiforvaltning blev ad to omgange bedt om at screene samtlige byggefelter i kommunen med henblik på at finde nye, mulige placeringer af et byggeri.

Forvaltningen vendte retur med 29, kaldte fem modeller for hensigtsmæssige og lod puslespillet være op til politikerne, der tog fat på opgaven i forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger.

Mandag måtte Enhedslisten og Alternativet forlade forhandlingsbordet, da de som de eneste partier nægtede at lægge stemmer til bebyggelse på et stykke af fælleden.

Dermed stod det også klart, at partierne SF og de Radikale i København, som ellers også har foreslået forskellige løsningsmodeller med henblik på at bevare fælleden, hellere ville være med til at sætte et præg på budgetaftalen end risikere at stå uden for budgettet.

Campingarealet, der skal bebygges, er 2,1 hektar stort, og her vil blive opført 2.000 nye boliger, hvoraf 500 vil være almene.