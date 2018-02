Nu bisættes prins Henrik: Hundreder er mødt op for at vise den sidste respekt

Solen bryder gennem skyerne, netop som de første gæster ankommer i en hvid bus til Christiansborg Slotskirke, hvor prins Henriks bisættelse finder sted klokken 11.

Efter Prinsens eget ønske er bisættelsen i slotskirken en mindre, privat ceremoni. På gæstelisten står 60 mennesker - blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen, Folketingets formand Pia Kjærsgaard, erhvervsmanden Fritz Schur og den franske ambassadør François Zimeray. Dronningen, kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie samt børnebørnene kører i samlet flok i en sort Rolls-Royce til kirken fra Amalienborg Slotsplads.

Uden for på Slotsholmen i København er adskillige hundrede mennesker mødt op for at ære Prinsen en sidste gang. Følelsen af stille refleksion og en sidste respekt blander sig med lyden af lette stamp på stedet, der skal give tilskuerne varmen.

En af de fremmødte er 54-årige Peter Vestergaard. For ham handler det om at vise respekt for prins Henrik.

»I de her dage tænker jeg meget over, hvor gode eller dårlige vi har været til at tage imod en fremmed. Og der synes jeg ikke, at vi har været imponerende. Jeg tænker også på, hvor prins Henriks forkæmpere egentlig har været,« siger han:

»Jeg synes, han var en stor personlighed. Han var - som folk siger - flamboyant. Og det er vi i Danmark åbenbart ikke særligt gode til at håndtere. Jeg tror, at det hele bliver en lille smule kedeligt uden prins Henrik.«

Christiansborg Slotskirke Den nuværende Christiansborg Slotskirke blev opført af arkitekten C.F. Hansen i årene 1810-26.

Den blev indviet i 1826 og fungerede frem til 1926 som den kongelige families og hoffets kirke.

Christian X og hans broder Carl – den senere Haakon VII af Norge – blev i 1887 konfirmeret her, hvorimod Christian X’s to sønner, Prins Frederik (IX) og Prins Knud i 1917 blev konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Kirken har også senere været benyttet til dåbshandlinger i den kongelige familie. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det er Erik Norman Svendsen, der siden 2008 har været kongelig konfessionarius (den formelle titel for kongehusets præst, red.), som forestår bisættelsen. Han hilser på alle gæsterne i den enorme kirkedør. Dronning Margrethe ankommer som en af de sidste iført pels og slør, bukker hun for båren, der er placeret midt i kirken. Rundt om båren er et hav af blomsterkranse. En enkelt er lagt foran båren - på dens hvide bånd står blot 'Daisy'.

Tre kor, Københavns Drengekor, Holmens Kantori og Det Kongelige Kantori, synger under bisættelsen. Drengekoret i matrostøj synger 'I østen stiger solen op', og gæsterne synger efterfølgende Brorsons salme 'Op al den ting, som Gud har gjort'.

Alle landets kirkeklokker ringer en halv time før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke begynder, og folkekirkeklokkerne vil igen kime en halv time efter bisættelsen.

Ti officerer fra Den Kongelige Livgarde bærer kisten fra kirken til en sølvgrå rustvogn, hvorefter den køres væk. Efter bisættelsen tager kongefamilien og gæsterne til en privat sammenkomst på Amalienborg.

Efter ceremonien i Christiansborg Slotskirke afgiver Forsvaret en 40 minutter lang sørgesalut på tre gange 27 skud fra batteriet Sixtus og fra Kronborg. Samtidig går flagene landet over igen på hel efter en lille uge med Dannebrog på halv stang. En del af landets historiske møller – blandt andet Dybbøl Mølle – vil stå i sørgestilling for at markere Prinsens bisættelse.

Herefter skal prins Henrik kremeres og halvdelen af asken spredes over de danske farvande, mens den anden halvdel skal nedsættes i en urne i de kongeliges private have i Fredensborg Slotshave. Præcis hvor og hvornår asken skal spredes, er ifølge Kongehuset en privatsag.

61-årige Kirsten Madsen har også valgt at bruge sin tirsdag formiddag på bisættelsen. Hun er kommet til Slotsholmen fra Aabenraa, fordi hun er nygerrig på det, hun ser som »et historisk øjeblik«.

»Det, der vil stå tilbage for mig om prins Henrik, er en festlig person,« siger Kirsten Madsen.

»At han er franskmand har nok gjort, at han havde det behov for at være i front. Og det kunne han ikke rigtig accepterere, at han ikke var. Med alderen går ens filter væk, og det kan jeg godt tilgive ham. Jeg ville bare ønske, at han havde delt sin urne i tre, for jeg synes, at Dronning Margrethe også skulle have lov til at have ham ved sin side,« siger hun.

Mandag var omkring 200 venner, gudbørn, protektioner og andre indbudt til en særlig mindehøjtidelighed i slotskirken, hvor prinsen har ligget på castrum doloris siden fredag. Over 19.000 danskere har i løbet af weekenden og mandag besøgt prinsens båre.

Prinsen sov for en uge siden stille ind på Fredensborg slot omgivet af sin nærmeste familie. Han blev 83 år gammel.

Bisættelsens vigtigste klokkeslæt 10.30: Gæsterne begynder at ankomme til Christiansborg Slotskirke.

10.45: Den kongelige familie ankommer.

11.00: Den kirkelige ceremoni begynder.

11.45: Den kirkelige ceremoni slutter, og den kongelige familie forlader slotskirken.

12.00: Gæsterne forlader slotskirken. Udvid faktaboks Skjul faktaboks