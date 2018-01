Norsk kvinde fundet delvis afklædt på havnen i Aalborg

Nordjyllands Politi leder efter en mand, der nytårsnat voldtog en kvinde nær havnefronten i det centrale Aalborg.

Mandag middag offentliggjorde politiet et signalement af manden, der muligvis også er blevet filmet af videoovervågning i Jomfru Ane Gade, oplyser vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

Det var en 19-årig norsk kvinde, der nytårsnat blev fundet delvis afklædt ved havnefronten af to mænd, der ringede til politiet.

Anmeldelsen kom klokken 02.55. Kvinden fortalte, at hun var blevet udsat for en fuldbyrdet voldtægt på en bænk ved havnefronten.

Hun er mandag blevet undersøgt af en retsmediciner, der har fundet spor, som bekræfter hendes forklaring om voldtægten, oplyser Henrik Beck.

Kvinden har fortalt, at hun mødte manden i Jomfru Ane Gade. Hun ledte efter strøm til sin mobil og gik med ham, fordi hun havde det indtryk, at han ville hjælpe hende med det, oplyser vagtchefen.

Mandag formiddag har politiet ledt efter gerningsmanden.

Blandt andet er der blevet tilkaldt politihunde fra Syd- og Sønderjyllands Politi og Østjyllands Politi til at hjælpe efterforskerne med at finde spor efter gerningsmanden i havneområdet.

Men mandag først på eftermiddagen er endnu ingen anholdt for voldtægten.

Derfor beder politiet om offentlighedens hjælp til at finde den mistænkte gerningsmand.

Politiet oplyser, at der er tale om en mand af anden etnisk herkomst end dansk. Kvinden har oplyst, at han har fortalt, at han kommer fra Syrien, siger Henrik Beck.

Der er tale om en mand på omkring 22 år. Han er cirka 180 centimeter høj og slank. Han har sort hår og sort, velplejet skæg. Han havde en sort jakke på og sorte eller mørke jeans.

På grund af kvindens forklaring om at parret gik ad Jomfru Ane Gade, anser politiet det for muligt at finde et billede af manden på gadens videoovervågning.

- Men der er mange optagelser at kigge igennem, så det vil tage sin tid, siger Henrik Beck.

