Nordtysk politi har efterforsket flere stenkast

Da en dansk kvinde tirsdag aften blev ramt af en sten på en motorvej i Nordtyskland, var det ikke første gang, at tysk politi blev kaldt ud til stenkast på motorvejen.

Det skriver JydskeVestkysten, der citerer det tyske medie shz.de.

En talsmand fra politiet fortæller til mediet, at stenkastene begyndte i februar.

Desuden påkørte en lastbil i juli 2017 en sten, der hang i et reb under en bro ved Alt Duvenstedt i det centrale Slesvig-Holsten.

Tysk politi oplyser dog ikke det samlede antal stenkast.

Ifølge det tyske medie ved politiet ikke, om der en sammenhæng mellem de forskellige episoder.

Tirsdag aften var der to stenkast på en motorvej i Nordtyskland. Det ene kvæstede en 58-årig kvinde. Kvinden er dansk og arbejder i Danmark, men bor i Flensborg.

Kvinden er uden for livsfare.

I 2016 gik det helt galt under en motorvejsbro på Fyn. Her var en tysk familie på vej hjem fra ferie, da deres bil blev ramt af et stenkast, der ud over at dræbe en kvinde kvæstede en mand alvorligt.

Efterforskningen hos Fyns Politi er fortsat i gang i sagen, hvor man stadig leder efter et gennembrud til at finde gerningsmanden.

Onsdag fortalte vicepolitiinspektør Richardt Jakobsen til Ritzau, at man vil rette henvendelse til tysk politi for at undersøge, om der er sammenhæng mellem de mange sager.

/ritzau/