Nordsjællandske brande kan hurtigt løbe løbsk

»Vi er her efter to måneders tørke i vores seks kommuner oppe på det højeste trin i vores skala for brand­risiko - ekstrem høj brand­risiko. Naturbrande som markbrande og skovbrande kræver hurtig og massiv indsats, for at vi kan slukke dem, før de breder sig, så vi har opgraderet vores aktuelle beredskab,« fortæller operativ leder Ole Hermansen, Frederiksborg Brand og Redning, der dækker Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Hillerød, Egedal og Furesø Kommuner - og dermed de største skov- og landbrugsområder i Nordsjælland.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

»Vi har den sidste uge - fra søndag til søndag - været ude at slukke 12 naturbrande. Vi har aldrig før set så mange naturbrande på så kort tid. Vi har derfor opgraderet beredskabet ved blandt andet at have en ekstra indsatsleder på vagt, og vi har i det hele taget gjort klar til flere opgaver - også i områder hvor det er svært at komme frem. Vi har udrustet en lidt større skovbrandsenhed med to pumper og vandtank på en 4x4 lastvogn, og vi har en lastbil med en container med 10.000 liter vand holdende klar. Samtidig har vi indkøbt mere slukningsudstyr til slukning af skovbrande. Skrækscenariet lige nu er en skovbrand, eller en markbrand, som løber løbsk,« siger Ole Hermansen.

Tal fra Beredskabsstyrelsen viser, at der fra 1. maj til 22. juli i år har været 1475 udkald til naturbrande på landsplan. I gennemsnit plejer der kun at være 505 - svarende til en tredjedel så mange.