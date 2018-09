Norddjurs efter dødsbrand: Fejl at give plejehjem dispensation

Plejehjemmet Farsøhthus, der i august blev ramt af en dødsbrand, som kostede tre ældre mennesker livet, burde ikke have haft en dispensation fra brandsikringsreglerne.

Det siger Lars Møller (S), formand for voksen- og plejeudvalget i Norddjurs Kommune, efter at det tirsdag kom frem, at plejehjemmet ikke levede op til brandsikkerhedskravene.

»Vi ville ikke have givet dispensationen vedrørende sprinkleranlægget i dag og slet ikke med en begrundelse om, at der ligger en brandstation i nærheden,« siger han i en pressemeddelelse.

Det var netop nærheden til en brandstation, der blev brugt som begrundelse, da den daværende Rougsø Kommune gav dispensationen tilbage i 1997.

»I vurderingen indgik dog også, at der var installeret et fuldt dækkende ABA-anlæg (automatisk brandalarm-anlæg, red.) i bygningen med direkte opkobling til brandstationen. Men dispensationen burde ikke have været givet dengang, det er der ingen tvivl om,« siger Lars Møller.

Dispensationen betød, at der ikke var installeret automatisk sprinkleranlæg i bygningen. Derudover var spisekøkkenet indrettet i flugtvejsgangen, hvilket reducerede flugtvejen.

I kølvandet på sagen vil Norddjurs Kommune nu foretage en grundig gennemgang af plejecentret i Allingåbro.

»Vi vil blandt andet foretage en grundig, teknisk brandgennemgang af plejecentret på baggrund af de nye oplysninger i rapporten. Vi vil også kigge på, om den nuværende indretning og konstruktion er hensigtsmæssig,« siger Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune.

Branden opstod 3. august og kostede to kvinder på 91 og 93 år livet. En 95-årig kvinde blev indlagt med brandskader og døde to dage senere af sine kvæstelser.

/ritzau/