Natten til lørdag får 89.700 håbefulde danskere svar: »Sidste år var mine forventninger høje og nederlaget tilsvarende stort«

»De kedelige lektier, jeg ikke læste i gymnasiet, bider mig i rumpen nu«

Frederik Døj, 21 år, søger ind som markedsføringsøkonom på CPH business. Student 2016.

Frederik Døj har søgt ind så videregående uddannelse via kvote 2

»Sidste år var mine forventninger høje og nederlaget tilsvarende stort», da jeg ikke kom ind på min drømmeuddannelse. På lørdag regner jeg med at komme ind, fordi jeg har lært af de fejl, jeg begik sidste år.

Jeg troede, at jeg kunne komme ind på CBS via kvote 2, fordi jeg har arbejdet i Danske Banks MobilePay-afdeling og mente, at det gik godt i spænd med at søge ind på CBS, selv om mit gennemsnit fra gymnasiet var lige lavt nok. Jeg havde også en god anbefaling, men det var ikke nok. Det gav en kæmpe nederlagsfølelse ikke at komme ind, især når jeg kunne se, at mange af mine venner blev optaget på de studier, som de søgte ind på.

I år har jeg mere erfaring, og jeg har arbejdet meget med min ansøgning, men jeg fortryder, at jeg ikke tog gymnasiet mere seriøst.

De kedelige lektier, jeg ikke læste i dansk og historie, bider mig lidt i rumpen nu, og hvis jeg kunne rejse fem år tilbage i tiden, ville jeg klart gøre mere ud af min gymnasietid for at være sikker på en studieplads her i fremtiden.

Fredag skal jeg i byen med en gruppe venner, der også venter på svar på, om de er kommet ind på deres uddannelse. Det kan godt være, jeg hiver NemID’et frem og tjekker, om jeg er kommet ind, men samtidig er jeg bange for, at jeg får et nej, og så vil det ødelægge resten af aftenen. Der er jo stadig en del timer, man er ude efter klokken 00:01.«

»Jeg kommer til at sidde og vente på listen«

Theodor Kier, 24 år, søger ind på Softwareudvikling på IT-Universitet i København. Student 2013

Theodor Kier har søgt ind på softwareudvikling på ITU. Lørdag d. 28 får han og tusinde andre unge svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelser.

»Jeg har faktisk ikke nogen idé om, hvor stor min chance er for at komme ind på det studie, jeg allerhelst vil ind på. Jeg tror, at den er okay på grund af mit karaktergennemsnit. Men jeg har læst, at universitetet, som jeg søger ind på, har fået 11 procent flere ansøgere i år. Det gør mig nervøs, for min karakter ligger lige over sidste års adgangskvotient. Men det, der egentlig går mig mest på, er, at det er i enormt dårlig tid, vi får besked. Fra midt august er hele mit liv sat i bero, fordi jeg regner med at blive optaget på et studie, men jeg ved det jo ikke.

I øjeblikket arbejder jeg i en vinbutik, underviser i matematik på ungdomsskolen og arrangerer festivaler. Jeg har også brugt de de seneste par måneder på at læse og selv prøvet at lære mig at programmere ved for eksempel at lave nogle simple Iphone apps. Hvis jeg ikke kommer ind i år, vil jeg bruge det næste år på at lære mig nogle af de ting, man kan lære på studiet, og det kan godt være, at jeg selv må betale nogle kurser og prøve at finde noget arbejde, der har relevans for det, jeg gerne vil lære.

Jeg kommer til at sidde og vente på listen, men jeg er på arbejde, når den kommer. Det er det værste, for man ville jo gerne sidde derhjemme og kigge på det i fred og ro. Det bliver spændende, om det bliver en god weekend eller en lidt mere trist én.«

»Jeg har en champagne i køleskabet, det kan være jeg popper den«

Anna Hedegård Persson, 21 år, har søgt ind på pædagogstudiet. Student 2018

Anna Hedegård Pedersen har søgt ind på Pædagog-uddannelsen. Lørdag d. 28 får hun og tusinde andre unge svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelser.

»Man hører jo, at pædagoguddannelsen er en uddannelse, alle kan komme ind på. Jeg prøver på ikke at indstille mig efter de rygter, for så vil det være mere skuffende ikke at blive optaget.

Men selvfølgelig bliver mine forventninger påvirket af den måde, der bliver snakket om uddannelsen på.

Jeg har en tanke om, at jeg nok skal komme ind, for det gør alle andre. Men det er jo faktisk ikke alle, der gør det. Sidste år var snittet cirka fem i København.

Jeg er håbefuld, men jeg er også samtidig spændt. Mest af alt glæder jeg mig til at få nogle fag, som jeg interesserer mig for. Jeg er lige blevet student, og det hårdeste ved gymnasiet var for mig, at jeg skulle igennem en masse fag, som jeg ikke interesserede mig for. Jeg har aldrig været god til fag som matematik og kemi, det har altid været min nemesis.

Jeg har selv et snit på omkring seks, så jeg er glad for, at jeg ikke har et brændende ønske om at læse medicin. Jeg kommer ikke til at sidde limet til skærmen, men jeg skal da ind og tjekke det på et tidspunkt, og jeg har en champagne i køleskabet, så det kan være jeg popper den.

Jeg havde aldrig troet, jeg skulle få en studenterhue, så det var sindssygt stort. Jeg er glad for, jeg gjorde det, så nu er pædagoguddannelses næste skridt.«