Nationalmuseet varsler fyringsrunde og store besparelser

Det står skidt fat med økonomien på de nationale danske museer, viser en økonomisk analyse af Nationalmuseets økonomiske grundlag frem mod udgangen af 2021.

I en pressemeddelelse skriver Nationalmuseet, at man derfor ser sig nødsaget til at gennemføre besparelser på 30,6 millioner kroner på de årlige budgetter, og at det medfører fyringsrunde til efteråret.

»Jeg er rigtig ked af denne situation, og jeg er personligt meget berørt af udsigten til at skulle tage afsked med gode kolleger,« siger nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, med reference til regeringens politik om et omprioriteringsbidrag.

»Vores økonomi er presset - især af to procents besparelserne - og jeg har brugt enhver anledning til at forsøge at råbe politikerne op.«

Omprioriteringsbidraget tvinger hvert år al statslig drift til at skære to procent af budgetterne. Pengene skal tilbage til staten, der dermed selv kan råde over, hvad de kan bruges på.

Direktører fra danske kulturinstitutioner har kritiseret omprioriteringsbidraget og kaldt det en »grønthøsterbesparelse«.

Rane Willerslev har også tidligere opfordret kulturminister Mette Bock (LA) til at melde ud, hvornår besparelserne stopper.

Men regeringen har ikke ville melde ud, i hvor lang tid besparelserne skal foregå. Foreløbigt er det besluttet i Finansloven for 2018, at de fortsætter frem til 2021.

I pressemeddelelsen lyder det dog fra Rane Willerslev, at han alligevel tror på, at han kan vende udviklingen for de danske museer.

»Men det kræver, at vi både kigger på udgifter og samtidig udvikler os. Det bliver svært, det vil jeg ikke lægge skjul på. Men jeg ved, at vi kan finde vejen,« siger han i pressemeddelelsen.

Rane Willerslev blev udpeget som ny direktør for Nationalmuseet i april 2017.

Ifølge den nye økonomiske analyse er museets økonomi under pres af udgifter til ny magasinbygning samt omlægninger af fjernvarme og it, foruden de dikterede besparelser på to procent.

Billetsalget har ikke kunne opveje de manglende millioner i budgetterne, skriver Nationalmuseet.

Der kommer de næste tre år til at mangle henholdsvis 16,3, 24,4 og 30,6 millioner kroner i de årlige budgetter.

»For at undgå at skulle lave løbende nedskæringer, der vil sætte museet i en permanent tilstand af usikkerhed og bremse udvikling, har Nationalmuseets direktion besluttet at finde blivende besparelser for 30,6 millioner kroner allerede med virkning fra 2019-budgettet,« skrives der i pressemeddelelsen.

Den varslede afskedigelsesrunde vil finde sted på en endnu ikke fastlagt dato i oktober 2018. Omfanget af afskedigelser er endnu ikke oplyst.

/ritzau/