Narkodomme kræves efterprøvet efter mistanke om manipulation af politividner

Tre forsvarsadvokater har allerede anmodet om at få efterprøvet hashdomme, efter at en senioranklager i går blev tiltalt for at forsøge at lyve i retten og få vidner til at afgive falsk forklaring. Sagen kan blive en bombe under danmarkshistoriens største retsopgør med hashhandlen på Christiania.