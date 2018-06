Narkobagmænd fortæller om deres metoder: Disney-solskærme, ananas og festglade unge

En sort Mercedes ruller op gennem Europa på vej mod den hollandske grænse. I bilen sidder to mænd og en kvinde. De har skjult 25 kilo hash i en inderskærm ved det ene forhjul.

Men tidligere på dagen har en person anonymt ringet til de hollandske toldmyndigheder og angivet denne bil:

»Jeg er bekymret. Min nevø er lige kørt af sted. Han virkede nervøs. Som om han var under pres. Jeg tror, at han er blevet tvunget til at fragte noget ulovligt. Han kører i en sort Mercedes med en mand og en kvinde. Mit gæt er, at de rammer den hollandske grænse omkring middagstid.«

Hollandske toldere og politiet tipper hinanden. De koncentrerer sig om at lokalisere bilen. Bingo. Lige omkring middagstid ankommer en sort Mercedes med to mænd og en kvinde til grænsen. Bilen bliver vinket ind. Toldere og politi finder 25 kilo hash. Chaufføren står til straf.

Men politiet og toldmyndighederne er blevet narret.

I samme tidsrum er to lastbiler kørt over samme grænseovergang med mange hundrede kilo hash gemt i lasten. Den sorte Mercedes var en afledningsmanøvre. Chaufføren var betalt for at gå i fælden.

Eksemplet er gengivet af en narkodømt bagmand, som har givet Berlingske indsigt i en række af narkohandlernes udspekulerede metoder. Ovenstående eksempel skulle angiveligt være blevet anvendt flere gange.

Narkotika smugles i æbler, appelsiner og ananas. Kaffeposer bliver fyldt med hash. Kokain bliver støbt ind i marmorbordplader. Benzintanke indeholder hemmelige rum til narko.

Politiet vurderer, at der bliver omsat for op til 2,5 milliarder kroner om året i Danmark – hvilket formentligt er et konservativt skøn. EUs politisamarbejde, Europol, skønner, at der i EU bliver omsat narkotika for mindst 178 milliarder kroner årligt.

Alene i 2017 beslaglagde dansk politi 6.637 kilo hash.

Berlingske er i gang med at afdække narkohandlen i Danmark. Hvordan fungerer narkounderverdenen? Hvad kræver det for at kunne begå sig? Her kortlægger vi, hvilke roller narkofødekæden indeholder, og hvordan en stor narkohandel kan forløbe.

Ofte bliver aftaler om de store hashhandler til Danmark indgået på den spanske solkyst, efter at store mængder marokkansk hash er blevet sejlet over Gibraltarstrædet i hurtige gummibåde.

14 dages fest i Brasilien

For de kriminelle er selve transporten til Danmark den måske mest risikable del af handlen. Det er under fragten af narkotika, at politiet har gode muligheder for at slå til. Derfor anvendes alverdens kreative metoder. Et udboret rum i karosseriet mellem forhjul og baghjul på en firhjulstrækker kan fyldes med stoffer – mere præcist 32 kilo hash i hver side, som en af de kriminelle bagmænd forklarer Berlingske.

Skal en narkohandel lykkes, gælder det om at vække mindst mulig opsigt. Gerne med hyggelige familiebiler. Alufælge pilles af, Disney-solskærme sættes op i vinduerne.

De kriminelle er i åbent kapløb med politiet.

Lars har været stofmisbruger og var blandt de nederste lag i narkofødekæden. Han blev på et tidspunkt bedt om at opbevare stoffer for andre højere i hierarkiet.

En lang række europæiske lande forsøger intensivt at bekæmpe narkokriminalitet, og internationalt politisamarbejde, efterretninger, overvågning og avanceret teknologisk udstyr presser de kriminelle.

Så finder de kriminelle en ny metode. Så afslører politiet den. Så går de kriminelle nye veje.

»Du er nødt til at udvikle dig. Ellers mister du dine varer,« forklarer den dømte narkobagmand til Berlingske.

Sådan har det været alle dage. Engang opfandt man fingeraftryk. Så begyndte de kriminelle at gå med handsker.

»Både politi og kriminelle udvikler sig hele tiden. Det er katten efter musen,« forklarer den dømte bagmand, som under betingelse af anonymitet har givet Berlingske indsigt i narkounderverdenen.

Her er et andet af bagmandens eksempler: Når en stor narkoforsendelse skulle køres over en landegrænse, var det almindeligt at sende en spejder i forvejen. Denne bil skulle observere omfanget af toldere og politifolks tilstedeværelse. Men så begyndte politiet at anvende elektronisk udstyr, der kunne se, om to mobiltelefoner havde kørt sammen op gennem Europa, men kort før en grænseovergang skilles deres veje.

Det kunne tyde på en spejder. Det opdagede de kriminelle og fjernede mobilernes SIM-kort. Politiets modtræk var såkaldt nummerplade-genkendere, som kan spotte, om samme bil har passeret en grænse usædvanligt mange gange. Aktion, reaktion, aktion, reaktion.

En anden dømt narkobagmand, som i dag sidder fængslet, forklarer Berlingske, at festglade unge også kan bruges til at transportere narko.

»Helst folk, som ikke ser mistænkelige ud. Man kan for eksempel tilbyde nogle tøser fra England en tur til Brasilien. Så får de 14 dages fest i Brasilien, og så skal der arbejdes de to sidste dage. De får turen betalt og måske 50.000 kroner oveni. Så skal de fylde kufferten. Du vil blive overrasket over, hvad folk er klar til at gøre for ikke særligt mange penge,« siger denne bagmand, som har afsonet syv år.

De kriminelle bliver konsekvent dygtigere. De kommunikerer i lukkede fora. De kommunikerer krypteret. De lytter intenst efter under retssager for at finde ud af, præcis hvorfor de er gået i politiets net.

Flid og tålmodighed

For politiet ser kapløbet med de kriminelle groft sagt ud på samme måde – bare med omvendt fortegn.

»Der er stort set ikke det, vi ikke ser,« konstaterer politiinspektør Michael Kjeldgaard, chef for Nationalt Efterforskningscenter ved Rigspolitiet, som har særligt fokus på narko, bander og rockere.

»Indsmuglingsmetoderne er meget kreative. Senest fandt vi hash skjult i store tanke lastet på en lastbil. Vi har haft eksempler på, at narkotika var kapslet ind i brugskunstartikler, og at man har bygget biler helt om. Der er virkelig gjort et stort stykke forarbejde, og kun fantasien sætter grænser. Det siger noget om, hvor mange penge man kan tjene,« siger Michael Kjeldgaard.

»Mads« har været stofmisbruger og blev anholdt af politiet med knap 200 kilo hash i sin bil. Han havde rollen som transportør i narkofødekæden.

For bare få år siden var kontrollen over landegrænser relativt lav. Nu har blandt andet terrorfrygt og migrantstrøm fået flere europæiske lande til at skrue op for grænsekontrollen.

Politiet fokuserer på narkotika, men kan også forsøge at afsløre den pengestrøm, som løber den anden vej. I en omfattende hashsag fra 2015 – politiet omtaler den som »Moneymaker-sagen« – fandt man pengesedler for syv millioner kroner gemt i et rum ved det ene bildæk, står der i domsudskriften. I denne sag fortalte en kvinde, at hun havde fået 40.000 kroner for at levere én million kroner ad fire omgange, mens en mand oplyste, at han havde fået 10.000 euro for at stille en hal til rådighed. Mange mennesker lukrerer på narkofødekæden.

Politiets bedste modtræk er at analysere narkohandlernes fremgangsmåde og dele seneste udvikling med hinanden på tværs af landegrænser.

Michael Kjeldgaard forklarer, at det kræver »en knivspids held« at få ram på de kriminelle og fremhæver, hvilke egenskaber efterforskerne især skal besidde:

»Det skal være fagligt dygtige og dedikerede efterforskere. De vigtigste karaktertræk er flid, tålmodighed og vedholdenhed,« siger han.

En af de dømte bagmænd fremhæver de samme karaktertræk, hvis man vil begå sig i narkounderverdenen:

»Du skal være loyal. Men du skal især være viljestærk og vedholdende.«