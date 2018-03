Nakkesmerter? Vælg pude efter din soveposition

Vågner du op med smerter, ømhed eller stivhed i nakken, så bør du måske vende blikket nedad og give din hovedpude et eftersyn.

En pude, der støtter optimalt, kan nemlig være et vigtigt skridt på vejen til god søvn.

»Du skal vælge en hovedpude, efter den stilling du oftest sover i, fortæller Anja Aabech, som er kiropraktor ved Kiropraktisk Klinik Vanløse,« og fortsætter:

»Det er vigtigt, at det er en hovedpude, der støtter nakken optimalt gennem hele natten. Det nytter ikke, at det er en gammel dunhovedpude, som skal krammes sammen, så den passer om aftenen. Den støtte holder ikke hele natten.«

Sover man på siden, er det en god idé at gå efter en hovedpude, der har tæt på samme højde, som der er fra skulder til øre, når man ligger ned. Jo bredere skuldre, jo højere pude har du altså brug for, forklarer Anja Aabech.

Jan Hartvigsen, professor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, anbefaler at se på en pude i formbart skum, hvis man sover på siden og oplever nakkesmerter, når man vågner. De kan nemlig støtte, så man har en god kurve i nakken.

Han nævner dog det forbehold, at den formfaste pude ikke nødvendigvis er så rar, hvis man sover i en meget blød seng. Her falder skulderen nemlig lidt længere ned i madrassen, og dermed har man ikke brug for så høj pude.

Sover du primært på ryggen, kan en formfast skumpude også være god. Den skal dog som udgangspunkt ikke være helt så høj, men bare kunne støtte det lille naturlige svaj i nakken, siger kiropraktor Anja Aabech.

»Dog kan det være nødvendigt med en lidt højere pude, hvis du er meget krumrygget i den øvre del af ryggen,« tilføjer hun.

Døjer man med nakkesmerter, er det sjældent en god idé at sove på maven. Det er nemlig den sovestilling, der belaster nakken mest.

»Hvis man sover på maven, skal man have en pude, der ikke er særlig stor. Har man nakkeproblemer, synes mange, at det er ubehageligt at sove på maven, for der vrider man meget i nakken og bøjer den bagover for at kunne trække vejret,« forklarer professor Jan Hartvigsen.

Det kan virke helt umuligt at skulle skifte soveposition, men det er ifølge Jan Hartvigsen slet ikke så svært. Det tager ofte to-fire dage at vænne sig til.

Et vigtigt aspekt af pudejagten er dog, at det også afhænger af sengen.

»Hvis du har en pude, du er glad for at sove på, og du så sover i en anden seng, der har en anden hårdhed, vil du opleve, at puden er anderledes. På den måde skal man se pude og seng i sammenhæng,« siger Jan Hartvigsen.

Fakta: Prøv hovedpuden af - Det er ideelt, hvis du kan tage en ny hovedpude med hjem og prøve den af. - Find en person, der kan se, hvordan du ligger, eller tage et billede, mens du ligger på siden. Din nakke skal være i lige forlængelse af ryggen - som hvis du stod op. - Har du problemer med nakke- og skulderspændinger eller hovedpine, kan det være en idé at overveje en ergonomisk hovedpude med indbygget svaj for optimal støtte. - Oplever du ikke problemer med nakken, er der ikke grund til at kigge efter ny pude. Kilder: Anja Aabech, Jan Hartvigsen. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

