Muslimsk nødhjælpsorganisation i Danmark hylder afdøde IS-sympatisører med indsamlinger

Nødhjælpsorganisationen Danish Muslim Aid, der holder til på Nørrebro i København, har samlet penge ind for at bygge vandbrønde i u-lande til minde om mindst to afdøde IS-sympatisører. Indsamlingerne er oprettet af familiemedlemmer til Hamza Samsam og JH, der begge har været i Syrien.

Det fortæller Radio24syv.

Indsamlingen til en brønd i Hamza Samsams navn indbragte godt 38.000 kroner - doneret af mere end 200 personer. Målet var 50.000 kroner, som skal gå til at bygge brønde i Somalia. Indsamlingen i JHs navn, der nu er afsluttet, samlede 43.757 kroner ind - og oversteg dermed målet på 36.500 kroner. Pengene skal bruges på en vandbrønd i Afghanistan.

Ifølge Radio24syvs oplysninger døde JH for nyligt i Pakistan, hvor han havde tilsluttet sig en gruppe affilieret med Al-Qaeda. Han opholdt sig i Syrien fra marts 2013 og fem måneder frem. I august 2013 blev han taget ved grænsen til Libanon med skjulte våben i bilen - og idømt ni måneders fængsel for at have »tilsluttet sig væbnede grupper med henblik på at begå forbrydelser mod mennesker.« JH forklarede selv, at han var i Syrien for at udføre nødhjælpsarbejde.

I Danmark blev JH dømt for »terrorbilligelse« og for »tilskyndelse til forbrydelse«. Han blev idømt seks måneders fængsel for at have delt en video på Facebook fra Islamisk Stat, der opfordrer muslimer til at begå drab på vesterlændinge, og for at have råbt ud i fængselsgården under en varetægtsfængslingt i Helsingør Arrest: »IS, IS, Islamisk Stat - se bare Paris (Charlie Hebdo red.), Kurt Westergaard, det er dig næste gang«. Det fremgår af retsbøger fra 2015 og 2016, som Radio24syv er i besiddelse af.

Hamza Samsam, der blev dræbt på Nørrebro af knivstik i 2015, opholdt sig i 2012 i Syrien. Familien forklarer Radio24syv, at han kæmpede for oprørerne mod det syriske regime. Under sit ophold i Syrien poserede han foran et sort flag - der senere blev et symbol for Islamisk Stat - med en AK47 i hænderne.

Hamza Samsam er bror til den kendte syrien-jihadist, Ahmed Samsam, som i øjeblikket er fængslet i Spanien tiltalt for at kæmpe for Islamisk Stat. Anklageren kræver ham fængslet i syv år. Ahmed Samsam har stået frem med navn i flere medier - og nægter sig skyldig.

Det fremgår af indsamlingerne, at donationerne ifølge islamisk tro vil gavne de to ung mænd, som vil modtage belønninger i efterlivet.

»Vi har lavet den her indsamling til Hamza, fordi vi ønsker ham alt det bedste. Det er rent symbolsk - og i sidste ende er det jo også for at hjælpe fattige mennesker i Afrika,« siger Ranim Samsam, søster til nu afdøde Hamza Samsam, til Radio24syv.

Se familiens opslag på Facebook her:

De to unge danskere - med henholdsvis pakistansk og syrisk baggrund - var i Syrien, før det blev ulovligt at rejse ind i krigsområder. I dag er det strafbart at rejse til Syrien - uanset om man kæmper for Islamisk Stat eller for oprørsgrupper.

Udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, kalder indsamlingerne »groteske« og vil nu kontakte justitsminister Søren Pape Poulsen om sagen.

»Vi foreslår, at man udarbejder et regelsæt, der giver mulighed for, at man dels kan konfiskere midlerne, og dels kan kriminalisere sådanne indsamlinger. Hvis man starter sådan nogle indsamlinger, så skal man kunne blive dømt for det,« siger han til Radio24syv.

Martin Henriksen mener ikke, at det gør nogen forskel, at ingen af de to er dømt i Danmark for at rejse til Syrien.

Det kan jo være, at familierne bare vil mindes dem for at have været gode brødre eller sønner?

»Når man går ud og sætter deres navne på en indsamling, som man gør her, så siger familierne, at deres handlinger er prisværdige. Og der er det vigtigt, vi som samfund siger; det er ikke prisværdigt.«

Signe Ejerskov, sekretariatschef i Danish Muslim Aid, skriver i en mail til Radio24syv, at indsamlingerne er oprettet privat, og at organisationen derfor ikke har været opmærksom på, at indsamlingerne havde til formål at ære afdøde syrienfarere:

»Det er Facebook, der samler ind på Danish Muslim Aids vegne, og det er Facebook, der udbetaler pengene til vores konto. Vi har ingen kontrol over, hvem der donerer til indsamlingerne, og vi har heller ikke mulighed for at godkende de private fundraisers, før de oprettes.«

»Vi kan oplyse, at vi nu har anmodet Facebook om at lukke de omtalte indsamlinger ned og ikke ønsker at modtage de indsamlede midler.«

Ranim Samsam mener, det er tåbeligt, at Dansk Folkeparti vil kriminalisere indsamlinger, som den hun har lavet til ære for sin bror - og hun forstår ikke, hvorfor Danish Muslim Aid nu ikke længere vil modtage pengene. Hun fastholder, at Hamza Samsam var i Syrien, inden Islamisk Stat eksisterede.

»Og lad os nu antage - det passer overhovedet ikke i det her tilfælde - men lad os nu antage at min bror har haft en dårlig fortid. Hvad så? Har jeg ikke ret til at gøre noget for ham? Det har jeg da. Jeg er familiemedlem. Vi vil godt gøre noget godt i hans navn. Hvad er der problematisk i det?,« siger hun og henviser til, at indsamlingerne går til humanitære formål.

Radio24syv har været i kontakt med familiemedlemmer til nu afdøde JH. De har ikke ønsket at udtale sig om sagen.