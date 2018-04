Musketéred kan tvinge lærerne med i en overenskomstaftale

Musketér-eden mellem fagforeninger har indtil videre holdt stik og lagt pres på de offentlige arbejdsgivere. Men hvis forligsmanden derfor ender med at lave et samlet forslag til alle områder, kan det betyde, at nogle faggrupper blive trukket med i en aftale, de helst vil stå udenfor.

Når et mæglingsforslag accepteres af forhandlerne, skal det nemlig til urafstemning blandt medlemmerne af fagforbundene. Og det mindsker naturligvis den enkelte faggruppes magt over det endelige resultat, hvis der er mange, der stemmer.

»Hvis det bliver et samlet mæglingsforslag, der ryger til afstemning, vil det være et samlet flertal af alle fagforbundenes medlemmer, der stemmer. Så selvom for eksempel 100 procent af lærerne stemmer nej, kan forslaget stadig stemmes igennem af de andre faggrupper,« forklarer Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Den seneste tid har det forlydt, at netop lærerne er blandt dem, der er længst fra at nå til enighed med arbejdsgiverne. Lærerne ønsker en aftale, hvor deres arbejdstid bliver opgjort hvert kvartal, fremfor den nuværende løsning hvor arbejdstiden bliver opgjort per år.

Da lærerne arbejder mere i nogle perioder af året end andre, kan en såkaldt kvartalsnorm betyde, at de vil få udbetalt flere penge for overarbejde. Ønsket om kvartalsnorm trækker tråde tilbage til lærerlockouten i 2013, hvor lærerne fik frataget regler, der sikrede dem forberedelsestid gennem et ugentligt loft over undervisningstimer.

Men hvis lærernes krav om en kvartalsnorm er det eneste punkt, der forhindrer en overenskomstaftale, vil det dog blive rigtig svært for Anders Bondo Christensen at overbevise de andre forhandlere om at takke nej til et mæglingsforslag.

»For at forslaget skal til afstemning blandt medlemmerne, skal alle forhandlere godkende det. Det er en intern kamp på lønmodtagersiden. Og hvis der er et enkelte fagforbund, der ikke er tilfredse, lægger det naturligvis et kæmpe pres på dem,« siger Laust Høgedahl.

Gymnasielærere blev tvunget med i aftale

Skulle det blive lærerne, der står som de eneste, der ikke er tilfredse, kan Anders Bondo Christensen overeveje, om han vil give den tidligere formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Gorm Leschly et opkald.

Leschly repræsenterede gymnasielærerne under overenskomstforhandlerne i 2013, der endte med, at gymnasielærerne blev tvunget med i en aftale for de statslige ansatte, selvom 85 procent af lærerne stemte imod aftalen.

At aftalen alligevel kunne gennemføres, skyldes ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Mikkel Mailand, at GL havde tilsluttet sig et afstemningsfællesskab i akademikerne.

»På grund af dette afstemningsfællesskab kunne forslaget stemmes igennem, selvom størstedelen af gymnasielærerne stemte imod,« forklarer Mikkel Mailand.

Gymnasielærernes stemmer indgik kun som en del af de samlede stemmer i Akademikernes Centralorganisation, hvor der samlet set var over 70 procent, der stemte ja til aftalen.

Og det kan ende i en lignende situation i år, hvis forligsmanden sammensætter et mæglingsforslag, som de faglige organisationer godtager, men som medlemmerne er, siger Mikkel Mailand.

»Hvis der stemmes om ét mæglingsforslag, er der en mulighed for, at de faggrupper, der ikke er tilfredse med forslaget, bliver stemt ned. Og det betyder jo, at de ender med at indgå en aftale, de ikke er tilfredse med,« siger arbejdsmarkedsforskeren, som understreger, at det i større eller mindre omfang altid vil være en risiko i afstemningsprocessen under overenskomstforhandlinger.

Bondo frygter ikke at ende som gymnasielærerne

Anders Bondo Christensen husker tydeligt situationen omkring gymnasielærernes afstemning i 2013. Han var selv chefforhandler for lærerne under overenskomstforhandlingerne samme år, der endte i lockout, fordi lærerne ikke ville acceptere Kommunernes Landsforenings ultimative krav om forringelser af arbejdstidsreglerne.

Men Anders Bondo Christensen frygter ikke, at lærerne ender i samme situation som gymnasielærerne.

»Den aftale vi har med de andre faglige organisationer handler om at støtte hinanden - ikke om at presse hinanden. Derfor frygter jeg på ingen måde, at vi ender med en aftale, som lærere ikke kan stå inde for,« siger formanden.

Lærernes lockout i 2013 endte med et regeringsindgreb, der lige siden er blevet beskyldt for aftalt spil. Lige siden har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov, og derfor har de andre faglige organisationer ifølge Ander Bondo Christensen fuld forståelse for lærernes krav.

»Vi har ikke bedt om guld og grønne skove , og det er der de organisationer jo enige i. Støtten og opbakningen knytter sig til, at vi kan komme på ret spor igen og få normale aftaleforhold, og det har jeg ikke noget indtryk skulle svigte,« siger Anders Bondo Christensen.

Fredag fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen fra klokken 10 om morgenen. Parterne har indtil den 1. maj til at finde en aftale i »forligsen«. Mange forventer dog, at forhandlingerne afsluttes før sidste dag - uanset hvad udfaldet bliver.