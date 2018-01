Museer drukner i fund fra metaldetektorer: Vi kan slet ikke følge med

De danske museer skal håndtere store mængder arkæologiske fund i disse år.

Det skyldes især den store interesse, som amatørarkæologer har for at gå på jagt med metaldetektorer.

Amatører finder markant flere fund end tidligere. Derudover er der gang i store udgravninger ved blandt andet Kassø og Ribe.

Selv om det er positivt, at der dukker mange historiske genstande op af jorden, så presser de mange fund museerne, der skal registrere dem.

Det gør, at arkæologerne har mindre tid til at forske og formidle historien til os andre. Det siger Lillian Matthes, der er ansvarlig for samlingen på Museum Sønderjylland.

»Der er mere arbejde. Det betyder, at vi de sidste to år har haft et efterslæb med detektorfund. Der lå poser over hele kontoret, og vi havde simpelthen ikke mulighed for at få det plottet ind i vores databaser,« fortæller hun til DR Syd.

Lillian Matthes på Museum Sønderjylland er glad for, at der bliver fundet så mange genstande. Men lige nu går det alt for stærkt til, at museumsgæster og historieinteresserede kan få gavn af det.

På Sydvestjyske Museer i Ribe og Esbjerg vurderer arkæologerne, at de får to til tre gange flere fund ind i dag end for ti år siden.

Formanden for Organisationen Danske Museer, Flemming Just, vil nu foreslå kulturministeren at sende flere penge til de museer, der har mest travlt.

»Der er en række museer, som er ret hårdt bundet op. Det kunne være oplagt, at man bliver kompenseret, hvis man har rigtig mange indleveringer af Danefæ,« mener han.

Kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance siger, at hun er ved at forberede sit udspil til en museumsreform, og at hun i den forbindelse lytter interesseret til museernes indspark:

»Hvis der er problemer af den her type, så må vi se på, hvordan vi får det løst,« siger hun til DR Syd.

Som udgangspunkt mener ministeren dog, at museerne selv bør prioritere, hvordan de bruger pengene bedst.

Det er museernes opgave at tage imod oldtidsfund.

