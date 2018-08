Morten Løkkegaard: Afskaffelsen af sommertid er »en rigtig folkesag«

»Nu kommer fuglene igen

Og lyset vælter pludselig ind

Det kommer gennem gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage«

Sådan synger Alberte Winding på sommersangen »Lyse nætter,« men de lyse nætter kan der snart blive en time mindre af.

4,6 mio. EU-borgere har i sommer deltaget i en onlineundersøgelse fra EU-kommissionen, hvor 80 pct. har meddelt, at de vil af med sommertiden.

EU-kommissionens formand, Jean Claude Juncker, har efterfølgende meddelt, at der skal lyttes til borgernes ønske, og at de vil afskaffe sommertiden.

Den besked vækker begejstring hos Venstres medlem af Europaparlamentet, Morten Løkkegaard.

Siden foråret har han kastet sig ud for i sagen »for fuld musik,« som han kalder for »en rigtig folkesag«.

Ifølge ham handler politik om at lægge hovedet til jorden og lytte efter, hvad folk er optaget af.

»Så kan vi snakke om bankunion, men det her er et emne, der optager mennesker, og som påvirker deres hverdag. Så skulle man jo være et skarn, hvis man ikke gjorde noget ved det,« siger Morten Løkkegaard.

Ikke nordlys

En anden dansk europaparlamentariker er modsat ikke så begejstret for udsigten til at miste sommertiden.

»Jeg har altid været glad for den ekstra time med lys,« siger Margrethe Auken (SF).

Men tror du ikke bare, det er noget, folk skal vænne sig til?

»Jo, det er klart. Jeg går heller ikke ned i desperation og død,« siger hun.

Hun mener ikke, at der er har været nok information om EU-kommissionens undersøgelse. De, der ikke vil af med sommertiden, har simpelthen ikke været klar over, at de kunne tilkendegive deres mening.

Modstanderne, derimod, er langt bedre organiseret ifølge Margrethe Auken, og derfor er der mobiliseret så mange »afskaf sommertiden«-stemmer.

Hun fremhæver også sommertiden og de lyse aftener som noget, den danske turisme nyder godt af.

Men hos VisitDenmark fortæller kommunikationsafdelingen, at de ikke bruger det aktivt i deres branding. Afskaffelsen af sommertid kommer ikke til at betyde noget for dem.