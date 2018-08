Morild langs danske kyster: Oplev havet lyse som et 80er-diskotek

Det er aldeles ufarligt, men ser fascinerende ud.

Når mørket falder på, opfører havet sit eget lysshow ved strandkanten og glimter i blåt som et mindre 80er-diskotek. Årsagen er, at det varme havvand i år har fået en særlig lysende alge til at trives i vandkanten i blandt andet Roskilde Fjord.

Fænomenet er kendt som morild og skabes af særlige mikroskopiske algetyper, der lever i saltvand. Algetypen, der fører til morild her i Norden, hedder Noctiluca scintillans, forklarer lektor Søren Laurentius Nielsen, der forsker i alger på Institut for naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet.

Inden for det seneste døgn har flere spottet morild i Roskilde Fjord og i Øresund ud for Kronborg Slot i Helsingør, oplyser TV 2 Lorry.

Vil man ud og opleve det særlige naturfænomen, er det nu, man skal gå sig en aftentur, for morild er et sjældent syn i Danmark. Effekten af lysglimtene afhænger først og fremmest af, hvor stor koncentrationen af algerne er. Desuden skal der være forholdsvist vindstille, så algerne forbliver, hvor de er. Er vandet 18 til 20 grader, er betingelserne ideelle, og dette er netop tilfældet ved mange strandbredder lige nu.

»Så hvornår kan man se morild? Når koncentrationen er tilstrækkelig stor, vejret er stille, og man er heldig at komme forbi,« siger Søren Laurentius Nielsen, der aldrig selv har oplevet fænomenet herhjemme.

»Nu ser det varme vejr så ud til at aftage og blæsten tage til. Så man skal ikke vente for længe,« siger han.

Lyset, som algen udsender, er i familie med kemiske reaktioner, vi kender fra ildfluger og dybhavfisk. Algen reagerer med et lysglimt, når den forstyrres, eksempelvis når havoverfladen brydes af, at en person går i vandkanten.

»Men præcis, hvorfor algen gør det, ved vi faktisk ikke,« siger Søren Laurentius Nielsen

En teori er, at algerne udsender lyset som et selvforsvar. Lys tiltrækker fisk, som spiser de små krebsdyr, der ellers ville have spist algerne.

For mennesker er algerne dog ganske ufarlige. Modsat de alger, som over sommeren har ført til badeforbud ved danske strande, er de lysende alger ikke giftige.