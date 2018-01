Mor til tre forsvundet på fjerde døgn: »Vi kan godt frygte, at hun forlod hjemmet, fordi hun har villet væk«

I mere end fire døgn har den 45-årige Dorte Larsen fra Kastrup på Amager været sporløst forsvundet. Hendes mand og tre børn har derfor måttet holde nytår i uvidenhed om, hvad der er hændt deres mor og hustru.

Københavns Politi har tidligere meldt ud, at Dorte Larsen, da hun forlod sit hjem på Gemmas Allé i Kastrup 29. december om formiddagen, var i »nedtrykt sindstilstand«.

»Vi kan godt frygte, at hun forlod hjemmet, fordi hun har villet væk. Det er det, vi arbejder ud fra,« uddyber vicepolitiinspektør Brian Belling til Berlingske.

Vi leder fortsat efter Dorte Larsen, som er gået fra hjemmet i nedtrykt sindstilstand. Hun er gået fra Gemmas Allé i går formiddags i ukendt retning. Vi leder aktivt efter hende og beder også om Jeres hjælp. Ring venligst 114, hvis I ser hende tak. #politi.dk pic.twitter.com/sikVxhdadE — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 30. december 2017

Men den udlægning har Dorte Larsens mand, Claus Larsen, svært ved at genkende.

»Det kommer an på, hvordan man ser på det. Nedtrykt sindstilstand. Det lyder jo, som om hun er på en eller anden voldsom form for medicin. Men hun har været ked af det og ikke haft det store overskud til hverken jul eller nytår,« har han fortalt til TV 2.

Claus Larsen har også fortalt, at det er usædvanligt, at hans hustru ikke har givet livstegn, og at han derfor »frygter det værste«.

Dorte Larsen var iført en lang sort frakke med pels på hætten, mørke bukser, brune vinterstøvler og lyse vanter, da hun gik fra sit hjem. Hun er 168 cm høj, normal af bygning og med blå-grønne øjne og mørkt hår.

Inden hun forlod hjemmet, lagde hun en håndskreven note til sine voksne børn. En note, der umiddelbart efterlader det indtryk, at Dorte Larsen blot ville ud på en kortere gåtur.

»Jeg er gået en tur. Du kan bare bruge bilen. Husk at lægge en nøgle ud. Mor«, skrev hun.

Kort efter fangede et overvåningskamera hos naboen et glimt af Dorte Larsen, netop som hun gik hjemmefra i rask trav.

200 frivillige gennemsøgte området

Siden har både politi og frivillige søgt efter den 45-årige kvinde i Kastrup-området. Desværre havde hun hverken mobiltelefon eller anden teknik med sig, som kan spores, hvilket besværliggør politiets søgen. Man har derfor også haft en helikopter i luften i området.

»Vi er ikke stødt på noget, som bringer os nærmere på, hvor hun er. Men vi fortsætter med at lede i de områder, hvor hun er kendt og har været før, for erfaringsmæssigt ved vi, at folk ofte opholder sig i de områder, de kender,« siger Brian Belling.

Politiet er i øjeblikket ikke til stede i området for at søge efter Dorte Larsen, men bruger krudtet på de foreløbigt 21 henvendelser, man har modtaget i sagen.

Nytårsaftensdag havde gruppen »Forsvundne Personer«, der via Facebook efterlyser og koordinerer indsatser for at finde forsvundne personer rundt omkring i landet, også arrangeret en eftersøgning i Kastrup.

200 personer lod nytårsforberedelser være nytårsforberedelser og mødte op nær Gemmas Allé for at lede efter Dorte Larsen.

»Det er vanvittig flot, at så mange mødte op – og så med så kort varsel og på nytårsaftensdag,« siger stifter af gruppen Sofie Sønderup.

Hun fortæller, at flere beboere i området i øjeblikket er i gang med at kigge materiale fra deres overvågningskameraer igennem i håbet om, at Dorte Larsen er fanget på nogle optagelser, så gruppen og politiet kan få nye spor i sagen.

Foruden gruppen »Forsvundne Personer« er der også oprettet en specifik gruppe til eftersøgningen, »Hjælp os med at finde Dorte«, som i skrivende stund har over 2.000 medlemmer.