Mor og søn byggede en hule. Det kostede 18.000 kroner

Der er som sådan ikke noget forkert i at bygge en hule. Så længe man ikke graver den i en fredet gravhøj.

Det fandt 29-årige Karolina Romanowska ud af, da hun en dag så et opslag på Facebook, hvor Slots- og Kulturstyrelsen efterlyste nogle »gravrøvere«, der havde været på spil på en mere end 3000 år gammel fredet gravhøj i Hedensted mellem Horsens og Vejle i Østjylland.

Noget tid forinden havde hun og hendes papsøn nemlig gravet en jordhule, der lignede den, der var taget billeder af på Facebook-opslaget. Da det hurtigt gik op for hende, at hun og papsønnen Tobias var de omtalte »gravrøvere«, skyndte hun sig at ringe til politiet og give sig selv til kende som den efterlyste.

Hvad der efter hendes bedste overbevisning var en fornuftig handling – at melde sig selv – viste sig efterfølgende også at kaste en temmelig omfangsrig regning af sig.

Prisen for en jordhule viste sig at blive i alt 17.704,87 kroner.

»Jeg kunne genkende vores hule på billederne, og jeg blev bange for, hvad det var, vi havde gjort. Derfor ringede jeg straks til politiet og fortalte, at det var os, der havde gravet hullet,« siger hun til Vejle Amts Folkeblad.

De knap 18.000 kroner skal blandt andet dække lønnen til en restaureringsarkæolog og en specialist til restaurering af gravhøjen.

Men det er mange penge for Karolina Romanowska, der er i gang med at færdiggøre sin 9. og 10. klasse. Hun tjener udelukkende penge ved at arbejde på en lokal grill. Uden opsparing skal der arbejdes en del timer for at tjene pengene ind - men tjenes, det skal de.

»Det er rigtig mange penge for mig. Det bliver noget med at afdrage 300 kr. om måneden,« siger hun til Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge Karolina Romanowska selv har hun i sinde at betale regningen, selvom hun synes, det er chokerende, at konsekvensen er så voldsom. Hun undrer sig over, at der ikke er skiltning, der advarer om, at der er tale om et fredet område.

Hos Slots- og Kulturstyrelsen er de lettede over, at der kun var tale om en hule, og at der ikke var blevet fjernet noget fra området. Men ærgrelsen er stadig at spore hos dem.

»Det er superærgerligt, for jorden og konstruktionen af gravhøjen er blevet forstyrret. Det er lidt, som hvis man stod med et familiealbum med fotos og så rev side to og seks ud. Der ryger noget af historien, når man fjerner jord i en gravhøj,« forklarede Lars Bjarke Christensen, der er arkæolog, til Vejle Amts Folkeblad tilbage i april.