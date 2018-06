Mor fængsles for drab af eget barn

En 22-årig kvinde fra Rumænien er blevet fængslet for at have slået sit barn ihjel. Barneliget blev fundet på et grønt område i Glostrup i oktober.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

Kvinden har siden maj været internationalt efterlyst. Hun blev anholdt i Rumænien og derpå udleveret til Danmark. Hun ankom til landet mandag.

- Vi ser først og fremmest dette som en tragisk sag, hvor vi nu forhåbentlig kan få bragt endelig klarhed over, hvad der skete, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Det vides ikke, hvordan kvinden forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/