Modig prinsesse viser røntgenbillede frem

Den britiske prinsesse Eugenie går rundt med flere metalklemmer og stave i rygsøjlen. Det viser hun i et opslag på Instagram, hvor hun har delt et røntgenbillede af, hvordan hendes ryg ser ud.

Som 12-årig blev prinsessen diagnosticeret med skoliose, der giver skævhed i ryggen i en sådan grad, at det kan kræve behandling og operationer.

For prinsesse Eugenie betød det, at hun måtte under kniven og have sat metal ind i rygsøjlen for at stive den af.

Det er første gang, prinsessen viser billedet af, hvor hårdt medtaget hendes ryg er.

- I dag er det international skoliosedag, og jeg er meget stolt af at dele mit røntgenbillede for første gang, skriver prinsesse Eugenie, der takker personalet på The Royal National Orthopaedic Hospital for deres store arbejde.

- De sørgede for, at jeg fik det bedre, skriver hun.

Prinsesse Eugenie er datter af prins Andrew og barnebarn af dronning Elizabeth. Hun skal til efteråret giftes med sin kæreste, Jack Brooksbank.

Se opslaget her:

Today is International Scoliosis Awareness Day and I’m very proud to share my X Rays for the very first time. I also want to honour the incredible staff at The Royal National Orthopaedic Hospital who work tirelessly to save lives and make people better. They made me better and I am delighted to be their patron of the Redevelopment Appeal. To hear more of my story visit http://www.rnohcharity.org/the-appeal/princess-eugenie-s-story @the.rnoh.charity #TheRNOHCharity #RedevelopmentAppeal #RNOH #NHS Et opslag delt af Princess Eugenie (@princesseugenie) den 30. Jun, 2018 kl. 8.53 PDT

/ritzau/