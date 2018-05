Mistænkt for overfald mod Papes kæreste vil på fri fod

København. Manden, der er sigtet for at have overfaldet justitsminister Søren Pape Poulsens (K) mandlige forlovede, vil på fri fod.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Michael Sahl Nielsen.

- Fredag vil der blive afleveret kæreskrift til landsretten, siger han.

I sidste uge blev en 34-årig slovakisk mand varetægtsfængslet for at have slået Papes forlovede foran en bar i København.

Michael Sahl Nielsen fortæller, at der er blevet udleveret nye overvågningsvideoer fra politiet, og det er blandt andet på den baggrund, at kendelsen kæres.

Forsvareren vil dog ikke kommentere, hvad videomaterialet viser.

- Det vil jeg ikke gå ind i, siger han.

Den 34-årige mand, der har fortalt, at han er i Danmark for at se VM i ishockey, er varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Episoden, han er mistænkt for, fandt sted natten til den 17. maj omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København.

Her skal den 34-årige slovak ifølge sigtelsen have slået Josue Vasquez med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homos".

Den pågældende aften havde han været i byen i København. Han var fuld, og på et tidspunkt kom han op at skændes med en person.

Den sigtede husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve. Muligvis slog han på en anden måde.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez var voldelig. Ifølge den sigtede slog ministerens kæreste først.

Det vides ikke, hvornår Østre Landsret skal tage stilling til, om slovakken skal løslades.

/ritzau/