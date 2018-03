Misbrugere får gavekort for at møde op til behandling - og det virker

Økonomiske lokkemidler gør åbenbart forskellen, når man skal have unge ud af hashmisbrug.

Mens et stigende antal unge havner i behandling for især misbrug af den sløvende urt, har man i ni af landets kommuner haft stor succes med en alternativ tilgang til at få de unge ud af deres misbrug.

Hver anden gang de unge er dukket op til behandlingen i misbrugscentrene, er de blevet belønnet med et gavekort på 200 kroner. Et beløb, de frit har kunnet spendere på alt andet end alkohol og tobak i de lokale butikker.

Resultatet af lokkemidlet taler for sig selv: Efter bare ni måneder var halvdelen af de unge stoffri.

Eksperimentet i kommunerne er en del af et større samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, som afprøver fire forskellige tilgange til at få unge ud af misbrug.

Det slående resultat er, at gavekorts-modellen er markant mere effektiv end de andre tilgange, hvor det til sammenligning er lykkedes at få omkring en tredjedel af de unge ud af hash-tågen.

»Det har overrasket os, hvor godt det fungerer,« siger Mette Krogshede, som er projektleder for forløbet i Misbrugscenter Herning.

En af de største udfordringer i behandlingen af unges hashmisbrug er simpelthen at få dem til at troppe og holde fast i det, fortæller projektlederen, som mener, at man med den nye behandling har knækket koden:

»Vi er gået væk fra moralisering og en løftet pegefinger og over i en mere anerkendende og motiverende tilgang. Det er meget forskelligt, hvad motivationen for behandling er, men gavekortet kan være med til at lokke de unge og har haft en meget positiv effekt,« siger hun og understreger, at den gruppe, der har fået gavekort, er mest vedholdende og får mest ud af behandlingen.

Samme konklusion fremgår af rapporten som Center for Rusmiddelforskning har udarbejdet på baggrund af resultater fra alle ni forsøgskommuner. Det første punkt i forskernes anbefalinger er således, at påmindelser kombineres med gavekort for det mest effektive resultat.

Den nye misbrugsbehandling kan også mere end at holde de unge stoffrie: Inden behandlingen var 20 procent af de unge nemlig inde i en kriminel løbebane, men efter forløbet var andelen faldet til seks procent.

Efter at have set resultaterne, vil Mette Krogshede gerne anbefale andre kommuner at indføre lignende tiltag.

»Resultaterne taler deres eget sprog. Det er markant bedre, end andre behandlinger. Så på baggrund af det, er der god grund til at brede det ud til andre kommuner.«