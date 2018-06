Ministers VM-tur giver ballade i Folketinget

Kulturminister Mette Bock (LA) bør blive hjemme. Hun skal ikke rejse til Rusland for at repræsentere Danmark til VM-fodbold i Rusland. Den enkelte dansker kan sagtens tage til Rusland og lade sig begejstre af fodbold, men hvis politikere vil til VM, må de tage afsted som privatpersoner.

De seneste måneder har der været tvivl om, hvorvidt Danmark ville sende ministre til slutrunden, og nu er diskussionen igen blusset op - og kritikken når helt i regeringspartiernes egne VLAK-rækker.

Flere ordførere stiller sig kritiske over for, om ikke Mette Bock bare vil blive brugt som en ufrivllig brik i præsident Vladimir Putins »propagandaredskab«, som udenrigsordfører Naser Khader fra de Konservative kalder det.

Han bakkes op af sit partis forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, der synes, »det flagrer lidt i forhold til regeringens linje, hvor vi har sanktioner over for Rusland.

»Vi har sendt danske tropper til Baltikum for at beskytte vores allierede mod den militære trussel, som russerne faktisk udgør mod nogle af vores nabolande,« siger Rasmus Jarlov.

Anstrengt forhold

Socialdemokratiets udenrigspolitiske ordfører, Nick Hækkerup, kalder en ministerdeltagelse ved fodbold-VM for en anerkendelse af Putins styre.

»Vi risikrerer at blåstemple et land, som vi i øjeblikket har et anstrengt og vanskeligt forhold til. Der er en lang række kontroversielle sager,« siger han og nævner giftangrebet på en russisk eks-spion og dennes datter i Storbritannien i marts samt cybersikkerhed og problemerne omkring Østersøen som eksempler .

SFs forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, har »meget vanskeligt ved at se,« hvorfor Danmarks kulturminister skal deltage i et sportsarrangement.

»Det er en sportsbegivenhed. Hvis nogen skal repræsentere Danmark, er det fodboldspillerne,« mener Holger K. Nielsen.

Naser Khader kalder det et nederlag for Vladimir Putin, hvis flere lande undlader at sende officielle repræsentanter afsted.

»VM bør være en ren sportsbegivenhed, hvor man ikke blander sport og politik sammen. Men ved at rejse til Rusland gør Mette Bock præcis det modsatte. Jeg vil kraftigt opfordre Mette Bock til at genoverveje sin deltagelse i VM,« siger Naser Khader.

»Meget af det, Putin har gjort, har hidtil været uden konsekvens. Hvis statsledere og officielle repræsentanter ikke deltager, vil det være et nederlag for Putin og godt signal at sende,« mener han.

Naser Khader kritiserer, at han og andre andre ordførere ikke på forhånd blev orienteret af kulturministeren i så vigtigt et udenrigspolitisk spørgsmål. Selv fik han sine oplysninger fra medierne.

Regeringens beslutning

Mette Bock skal overvære Danmarks sidste gruppekamp mod Frankrig 26. juni. Hun bliver – indtil videre i hvert fald – den eneste repræsentant fra det officielle Danmark i Rusland.

På baggrund af kritikken har kulturministeren nu sendt en skriftlig erklæring ud om, »at det er den danske regering, der har truffet beslutning om, at Danmark skal være repræsenteret ved VM i Rusland. Det er vigtigt, at det officielle Danmark bakker op om vores fodboldlandshold.«