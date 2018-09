Ministerium offentliggør 1,3 millioner billeder af Danmark

1,3 millioner skråfotos af hele Danmark bliver tilgængelige for alle tirsdag.

Det skriver Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.

Den enorme mængde skråfotos, der bliver taget fra fly, gør det muligt for borgere og myndigheder at se jordoverfladen skråt fra oven og for eksempel se bygningsfacader fra alle fire verdenshjørner.

»Landsdækkende skråfotos kan blive et værdifuldt redskab for mange grene af den offentlige forvaltning, men der er også store potentialer for brugen af skråfotos i den private sektor,« siger Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i en pressemeddelelse.

»Derfor har vi prioriteret, at skråfotos skal være frie data, så virksomheder og borgere frit kan hente og anvende dem uden begrænsninger.«

Danmark bliver dermed det første land i verden, der udstiller de såkaldte skråfotos som et frit landsdækkende datasæt.

Som privatperson kan man søge efter adresser og navigere rundt på danmarkskortet i en søgbar database, der bliver tilgængelig fra klokken 14 tirsdag.

Alle kan frit tilgå databasen på www.skraafoto.kortforsyningen.dk.

Men de nye data vil typisk blive brugt af myndigheder i forbindelse med ejendomsvurderinger, byggesager og lokalplaner. Også private virksomheder kan drage nytte af det skrå perspektiv.

»Helt grundlæggende giver skråfotos mulighed for, at de forskellige myndigheder kan få et bedre og mere rummeligt overblik over, hvordan der ser ud på en given lokalitet uden rent faktisk at være på stedet rent fysisk. Det betyder, at mange opgaver vil kunne løses hurtigere og mere effektivt,« siger Lars Christian Lilleholt

Tjenester som for eksempel Apple Maps har i en årrække givet brugere adgang til skråfotos og i nogle tilfælde 3D-visualiseringer, men det er kun i storbyer og ved turistattraktioner. De nye skråfotos dækker hver en kvadratmeter af Danmark.

Fotografering af skråfotos har stået på de seneste to år, og et nyt sæt vil blive fotograferet i 2019.

/ritzau/