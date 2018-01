Ministeren har »fuld tillid« til Aarhus Universitet

I forhold til ministeriet, er du velkommen til at skrive, at ministeriet oplyser, at:

»Miljø- og Fødevareministeriet har ingen kommentar til en intern korrespondance på Aarhus Universitet. Miljø- og Fødevareministeriet har hverken opfordret eller påvirket Aarhus Universitet til at lave en redegørelse i denne sag. Den er udarbejdet på universitetets eget initiativ. Konkurrenceudsættelsen af myndighedsbetjeningen foregår i øvrigt fuldstændig efter nøgterne og faglige kriterier.«

I forhold til ministeren, kan du citere ham for nedenstående:

»Jeg har fuld tillid til, at den myndighedsbetjening, som Aarhus Universitet leverer, er baseret på grundige faglige overvejelser. Jeg har derfor også fuld tillid til, at universiteter og forskere agerer professionelt i deres virke og til enhver tid insisterer på deres forskningsfrihed og uafhængighed. Det er universiteternes adelsmærke.«

»Det har gennem en årrække været Venstres ambition, at universiteternes forskningsbaserede myndighedsbetjening skulle konkurrenceudsættes. Konkurrenceudsættelse er en udbredt praksis på mange myndighedsområder og med til at sikre, at vi får mest muligt for pengene. Dette er helt i tråd med regeringens politik og med regeringsgrundlaget fra juni 2015 – altså politik, der blev formuleret før debatten om landbrugspakken.«

»Denne »ikke-sag« ændrer ikke på min kritik af den mistænkeliggørelse af forskernes integritet, som Ida Auken kom med på samrådet. Det er helt uhyrligt, at en tidligere minister kan komme med den slags beskyldninger, og jeg har noteret mig, at universitets rektor offentligt har taget skarpt afstand fra Ida Aukens beskyldninger. I det hele taget mener jeg, det er helt ude af proportioner at mene, at vi som politikere bør have mere tiltro til alternative resultater produceret af en enkelt forsker, som er aflønnet af Danmarks Naturfredningsforening, end af omfattende forskning, som et samlet Aarhus Universitet står på mål for.«

I forhold til Morten Ejrnæs, kan du citere ham for nedenstående:

»Da vi blev bekendt med, at Aarhus Universitet af egen drift ville levere et modsvar til de påstande, der fremgik af Berlingskes artikel, blev vi naturligvis interesseret i, om dette svar ville blive udgivet inden det kommende samråd, da det i givet fald måtte forventes at indgå i drøftelserne under samrådet. Vi havde derfor en dialog med Aarhus Universitet omkring tidspunktet for udgivelsen. Beslutningen om udgivelsestidspunkt blev truffet egenhændigt af Aarhus Universitet. Jeg har ikke hverken opfordret eller påvirket Aarhus Universitet til at gå i rette med Bjørn Molt Petersens kritik af NLES-4 modellen. Aarhus Universitets udmeldinger er således udført på eget initiativ.«

Morten Ejrnæs er kontorchef i Miljø- og fødevareministeriet og indgik i en del af kommunikationen med forskere fra Aarhus Universitet i processen.