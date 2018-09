Minister om »putte-middage«: »Grænseoverskridende og krænkende adfærd skal have konsekvenser«

Når en gruppe drenge fra Rungsted Gymnasium beder unge piger fra skolen om at sutte på en agurk med et kamera monteret, udføre en seksuelt inspireret dans eller slikke flødeskum om kap på en drengs overkrop, skal det have konsekvenser.

Det oplyser undervisningsminister Merete Riisager (LA) efter at have set det billedmateriale, som B.T. i går bragte som en del af et større interview med 17-årige Anja Leighton, der selv har været en del af de såkaldte auditions på Rungsted Gymnasium.

»Grænseoverskridende og krænkende adfærd skal have konsekvenser. Vi har indrettet reglerne sådan, at gymnasierne kan lave regler, sådan at dårlig opførsel skal have konsekvenser, selvom det sker udenfor skolens område,« siger ministeren til B.T., som i løbet af ugen har bragt en række artikler om de særlige traditioner med 'puttemiddage' på Øregård Gymnasium og Rungsted Gymnasium.

Det indebærer, at de ældste elever udvælger en lille skare af de nye elever ud fra deres udseende og inviterer dem med til en fest.

På i hvert fald Rungsted Gymnasium omfatter traditionen dog også, at de unge piger og drenge udsættes for en række grænseoverskridende udfordringer til en opsat audition.

Siden har B.T. dog også fået flere anonyme henvendelser om, at 'puttemiddage' med de særlige udvælgelseskriterier også stadig foregår på andre gymnasier i Nordsjælland.

»Det er mit indtryk, at der desværre finder grænseoverskridende adfærd til stede på forskellige gymnasier. Både i Nordsjælland, men også andre steder,« siger Merete Riisager.

Netop derfor mener undervisningsministeren også, at der hviler et stort ansvar på rektorerne:

»Jeg mener, at rektorer bør tage deres ansvar på sig og opføre sig som den offentlige og myndige person, de er. Hvis eleverne overskrider den grænse, som begivenhederne på Rungsted Gymnasium er et eksempel på, så skal de træde ind. Det kan være i form af, at man udelukker fra fester eller giver karantæne fra undervisningen. I værste fald kan man bortvise, men det er ikke mig, der skal udmåle raten,« siger hun.

Merete Riisager understreger ligeledes, at ansvaret ikke alene kan placeres hos rektoren, men at forældrene også har svigtet i denne sag.

I dette specifikke tilfælde med Rungsted Gymnasium har rektoren på skolen, Ruth Kirkegaard, samlet eleverne og appelleret til at stoppe den ydmygende tradition, ligesom hun også har skrevet til forældrene og foreslået en samtale i hjemmet.

Men advarsler vil der ikke blive delt mange ud af.

»Ja, der er muligheder i bekendtgørelsen, men jeg mener bestemt ikke, at det er muligheder, der gør, at vi skal tage ud til private fester og dele advarsler ud,« sagde rektoren torsdag.

SFs uddannelsesordfører Jacob Mark, der er undervisningsordfører for SF, er af en anden holdning:

»Det er jo en fuldstændig vanvittig adfærd, som de her knægte har. Der skal være fest og sjov på et gymnasium, men det her er ikke fest og sjov. Det er bare en modbydelig måde at være ung på. Jeg mener, at rektorerne har et ansvar, når der er en tradition, der helt åbenlyst hænger sammen med gymnasiet. Så skal det uden tvivl sanktioneres,« siger Jacob Mark.

Nu vil han tage kontakt til foreningen Danske Gymnasier for at finde ud af, hvordan man bedre kan komme traditionerne til livs.