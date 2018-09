Minister i offensiv mod uønskede »dick-pics«: Florerer i stort omfang og medfører hård straf

Mandag tager ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) ud i landet for at advare unge om, at uønskede »dick-pics« straffes lige så hårdt som blotteri. Samtidig erkender ministeren, at de unge er blevet ladt i stikken i det digitale rum.