Minister efter lukning af tre muslimske friskoler: »Der har nok været berøringsansgt«

Tre af landets muslimske friskoler er lukket, og yderligere to er sat under skærpet tilsyn det seneste år. Dansk Friskoleforenings medlemmer er bekymrede, men så længe skolerne lever op til to simple krav, har de intet at frygte, siger undervisningsminister Merete Riisager.